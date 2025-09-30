Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η επαφή με την αγορά όλον αυτόν τον καιρό είχε σαν αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να επεξεργαστεί ένα πακέτο αλλαγών στο μέτρο της τριετούς φοροελάφρυνσης για ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν –τα κλειστά έως τώρα– ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση. Αλλαγές τις οποίες ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο που αρχίζει σε λίγες ώρες.

1. Κατοικίες άνω των 120 τ.μ.

Έτσι όπως είναι τώρα δομημένο το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. Επομένως, αφήνει έξω σημαντικό αριθμό κατοικιών αφού οι ιδιοκτήτες μεγαλύτερων ακινήτων δεν έχουν κανένα όφελος να τα διαθέσουν στην αγορά.



Πλέον αυτό αλλάζει αρκεί το ακίνητο να νοικιάζεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Στην ουσία μετά τα 2 παιδιά θα προστίθενται στο όριο των 120τ.μ., 20 τετραγωνικά ανά παιδί.

Δηλαδή:

140 τ.μ για τρίτεκνη οικογένεια

160 τ.μ για οικογένεια με 4 παιδιά

180 τ.μ με 5 παιδιά

Και ούτω κάθε εξής

Για παράδειγμα, κάποιος διαθέτει ένα κλειστό εδώ και 3 χρόνια ακίνητο 160 τ.μ. Αν το νοικιάσει σε οικογένεια με 4 παιδιά (με βάση τον παραπάνω πίνακα), δεν θα πληρώσει φόρο για το εισόδημα από το ενοίκιο για 3 χρόνια.



Γίνεται σαφές ότι η στόχευση είναι διπλή. Και να βγουν στην αγορά περισσότερα ακίνητα και να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.

2. Κατοικίες σε δημόσιους λειτουργούς

Κάθε χρόνο χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί – καθηγητές, δάσκαλοι, νοσηλευτές, γιατροί, στρατιωτικοί, σώματα ασφαλείας – παίρνουν μετάθεση ή απόσπαση σε ένα μέρος και τραβούν τον παθών τους τον τάραχο για να βρουν σπίτι να μείνουν. Αν ποτέ βρουν και δεν μείνουν σε βάρκες, κοντέινερ ή παραπήγματα.



Έτσι όπως είναι τώρα δομημένο το μέτρο οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτές τις περιοχές δεν είχαν κίνητρο να τα νοικιάζουν στους δημόσιου λειτουργούς καθώς απαιτείται η υπογραφή τριετούς τουλάχιστον σύμβασης ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από τη φοροαπαλλαγή. Προτιμούσαν λοιπόν να διαθέτουν τα ακίνητα τους στη βραχυχρόνια μίσθωση.



Εδώ έρχεται η δεύτερη αλλαγή. Ειδικά γι’ αυτές τις κατηγορίες των ενοικιαστών οι συμβάσεις θα μπορούν να είναι τουλάχιστον 6μηνες. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου στη Λήμνο μπορεί να το νοικιάσει για 8 μήνες σε έναν αναπληρωτή καθηγητή, την επόμενη χρονιά σε έναν γιατρό για 6 μήνες και μετά 2 χρόνια σε έναν στρατιωτικό και να μείνει αφορολόγητος για το εισόδημα από τα ενοίκια.

3. Κατοικίες με ασυνεπείς ενοικιαστές

Έτσι όπως είναι δομημένο τώρα το μέτρο, ο ιδιοκτήτης βγάζει το ακίνητο του στην αγορά και υπογράφει τριετή σύμβαση με έναν ενοικιαστή για να λάβει την τριετή φοροαπαλλαγή. Αν πέσει σε «αφερέγγυο» όμως νοικάρη, ο οποίος αποφασίσει να φύγει (ανεξάρτητα από το λόγο που θα φύγει) πριν τη λήξη της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης χάνει τη φοροαπαλλαγή.



Το Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζοντας ότι εδώ δεν υπάρχει ευθύνη του ιδιοκτήτη, παρεμβαίνει με την τρίτη αλλαγή.

Γι’ αυτό και θα δώσει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να βρίσκει εντός τριμήνου νέο ενοικιαστή ώστε να μην χάνεται το όφελος.

Το δικαίωμα όμως αυτό θα το έχει άπαξ, αν και ο δεύτερος ενοικιαστής αποχωρήσει πριν το πέρας της σύμβασης, η φοροαπαλλαγή θα χάνεται.

Αν βρει νέο ενοικιαστή μετά το πέρας του τριμήνου, πάλι η φοροπαλλαγή θα χάνεται.

4. ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους

Μία από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν η σταδιακή, σε 2 χρόνια, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους. Εύλογο αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες λίγο μεγαλύτερων οικισμών ακόμη και ακριτικών.



Στην τέταρτη αλλαγή, και μόνο για την περιοχή του Έβρου, το όριο θα αυξηθεί στους 1.700 κατοίκους προκειμένου να συμπεριληφθεί και η Νέα Βύσσα.



Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο που θα αφορά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ όπως:

Τη νέα φορολογική κλίμακα

Την αλλαγή στην κλίμακα φορολόγησης ενοικίων

Τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων

Την αναμόρφωση των μισθολογίων σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας

Τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Τη μείωση των τεκμηρίων σε σπίτια και αυτοκίνητα κατά 30%

Στόχος το νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο

