Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Διαθέτουμε τη ρευστότητα να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία - Όλοι μας εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επενδύσουμε εκτός Ελλάδας

Τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών μετά την εξυγίανση τους και την αποεπένδυση του Δημοσίου, επισήμανε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σε συζήτηση που διοργάνωσε το πρακτορείο Bloomberg με θέμα "The new era of Greek banking" («Η νέα εποχή για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα»). Όπως ανέφερε «είμαστε σε μια θέση όπου διαθέτουμε τη ρευστότητα να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία και να στηρίξουμε τον σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης που υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα για πρώτη φορά διανέμουμε μερίσματα στους μετόχους, καθώς εξακολουθούμε να δημιουργούμε πλεονάζοντα κεφάλαια για επενδύσεις. Είναι λοιπόν σε μια ενδιαφέρουσα θέση και φυσικά, οι στρατηγικές κινήσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν θα ανοίξουν το δρόμο για ακόμη ισχυρότερες τράπεζες στο μέλλον».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξέφρασε την άποψη ότι «η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότερες, μεγαλύτερες τράπεζες, καθώς βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη», είπε και πρόσθεσε ότι «όλοι μας εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επενδύσουμε εκτός Ελλάδας. Στην Πειραιώς εξετάζουμε κυρίως τον τομέα του asset management και φυσικά, έχουμε μια ψηφιακή τράπεζα, τη Snappi, για την οποία έχουμε υψηλές προσδοκίες, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ήδη λάβει πλήρη ευρωπαϊκή τραπεζική άδεια. Δεν θα έχει υποκαταστήματα. Θα είναι αμιγώς ψηφιακή και θα απευθύνεται στις ανάγκες της νεότερης γενιάς και όλων όσοι είναι κατά κάποιο τρόπο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται αρκετοί μεγαλύτεροι άντρες και γυναίκες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο, μόλις αυξηθεί η κρίσιμη μάζα, να βγούμε εκτός Ελλάδας και να επεκταθούμε στην Ευρωζώνη».

Για την τραπεζική ένωση ανέφερε ότι «είναι πολύ σαφές, τόσο από την έκθεση Λέτα όσο και από την έκθεση Ντράγκι, ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια τραπεζική ένωση και μια ένωση κεφαλαιαγορών και ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις αυτές τις μέρες με αυτή της Unicredit να είναι μία τέτοια και της BBVA μία δεύτερη. Από ότι φαίνεται, γίνεται συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή διασυνοριακή ενοποίηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλό, τελικά, εάν πραγματοποιηθούν τα deals και, φυσικά, εάν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο στην τραπεζική ένωση και στην ένωση κεφαλαιαγορών, θα έχουμε επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό θα είναι αξιοσημείωτο για την Ευρώπη και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ακόμη και για τα εκτός Ελλάδος σχέδια που εξετάζουν οι ελληνικές τράπεζες».

Σχετικά με τις επενδύσεις και την πιστωτική επέκταση σημείωσε ότι «στην Ελλάδα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το επενδυτικό κενό. Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις κυμαίνονται στο 15% του ΑΕΠ, και πρέπει να αυξηθούν στο 22% για να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνεπώς, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορούμε να εφαρμόσουμε που θα διευκολύνει τις επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτο. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να επινοήσουμε μέσα για να δοθεί συνέχεια στο πολύ επιτυχημένο παράδειγμα του RRF, το οποίο όπως όλοι θυμόμαστε ξεκίνησε από το COVID, αλλά εξακολουθεί να βοηθάει την ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτύσσεται, καθώς και την ελληνική».

Σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν την ανάγκη για επενδύσεις και ειδικότερα για την Πειραιώς, είπε ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία η πιστωτική επέκταση, δεδομένου ότι αφενός το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής μας σημειώνεται στην ελληνική αγορά και αυτό συνδέεται φυσικά με την σημαντική αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, και αφετέρου συμβάλλει στη σημαντική αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Για παράδειγμα», πρόσθεσε, «στην Πειραιώς φέτος έχουμε αυξήσει τα εξυπηρετούμενα δάνειά μας κατά 10%, στην πράξη κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, και αναμένουμε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια».

Ειδικότερα για τα στεγαστικά δάνεια είπε ότι «η Πειραιώς εξετάζει αρκετές ενδιαφέρουσες, ακόμα και καινοτόμες, ιδέες που θα παρουσιάσει στην αγορά τους προσεχείς μήνες, προκειμένου να δώσει ώθηση στη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια. Πιστεύω ότι καθώς μειώνονται τα επιτόκια, θα αυξάνεται η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, πράγμα που έλειπε από την εξίσωση της πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών τραπεζών».

Για τους τομείς ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών ανέφερε ότι «ένας αξιοσημείωτος τομέας ανάπτυξης, είναι η τραπεζοασφάλιση και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Στην Ελλάδα η διείσδυση τόσο του τραπεζοασφαλιστικού προϊόντος όσο και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, πολύ χαμηλότερη από την Πορτογαλία και την Ισπανία και πολύ, πολύ χαμηλότερη από την Ιταλία. Και φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Έτσι, κάνουμε πολλά σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, και αυτό είναι υγιής ανάπτυξη, γιατί αυτά τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν, τουλάχιστον από την πλευρά της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, κυρίως πίσω στην ελληνική οικονομία. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο κύκλος των επιτοκίων είναι η ανάπτυξη των τραπεζοασφαλειών».

Για τη μερισματική πολιτική είπε ότι «στην Πειραιώς το επόμενο έτος, αυξάνουμε το payout ratio στο 50%, φυσικά υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών. Για πολλά χρόνια δημιουργούσαμε buffer, κεφαλαιακά αποθέματα. Πλέον διαθέτουμε αρκετή κερδοφορία για να διανείμουμε σημαντικό ποσό κερδοφορίας σε μερίσματα και για να χρησιμοποιήσουμε σε buy-back, καθώς και για επενδύσεις. Αυτά είναι τα πράγματα που εξετάζουν τώρα οι επενδυτές, δεδομένου ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι πιο ομαλή από ό,τι στο παρελθόν».

Για το DTC ανέφερε ότι «με την εθελοντική μας δράση για το DTC, έχουμε, κατά κάποιο τρόπο, απαντήσει σε ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ζητήματα που είχαν μείνει ανοιχτά. Φυσικά, θα μηδενιστεί το DTC στο εγγύς μέλλον. Έτσι, χάρη στην εύρωστη θέση της τράπεζας, μπορούμε να κλείσουμε κι αυτήν την εκκρεμότητα».

Για το ΑΙ σημείωσε ότι «στην Πειραιώς επενδύουμε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ στην ψηφιοποίηση, τόσο στο front end, στην επαφή με τον πελάτη, όσο και στο back office, την παραγωγή κώδικα και όλα τα συνεπακόλουθα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι περήφανος που φανήκαμε τόσο τολμηροί ώστε να κάνουμε τη ρήξη με τη δημιουργία της ψηφιακής τράπεζας Snappi, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους».

