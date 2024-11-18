Τη βούληση της κυβέρνησης να συνδράμει στην προσπάθεια των Περιφερειών μέσα από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να κυρωθεί στη Βουλή τον Απρίλιο του 2025, εξέφρασε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στο 10ο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόσθεσε δε, ότι ο κώδικας θα συγκεντρώσει σκόρπιες διατάξεις που υπάρχουν σε εκατοντάδες νομοθετήματα και «θα ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος και γιατί». Υπογράμμισε εξάλλου, ότι υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική θεσμική μεταρρύθμιση, ενώ απέναντι στην κλιματική κρίση και τα νέα δεδομένα στην καθημερινότητα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει χρήσιμα και ουσιαστικά εργαλεία, με τη βοήθεια και συμπαράσταση του κεντρικού κράτους.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι στο πλαίσιο της επιτροπής για τον νέο κώδικα, θα δημιουργηθεί μονάδα για την υποστήριξη Περιφερειών και δήμων, ώστε η σχέση «να είναι αμφίδρομη με συνέχεια στην καθημερινότητα».

Απαντώντας σε ερωτήματα και τις τοποθετήσεις συνέδρων, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο περιμένει τις προτάσεις αιρετών, υπηρεσιακών, αλλά και σωματείων εργαζομένων. Όπως επισήμανε, πολλούς μήνες πριν την κύρωση του κώδικα και πολλά χρόνια πριν τις τοπικές εκλογές, η κυβέρνηση μιλάει ειλικρινά και καταθέτει πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι Περιφέρειες συνθέτουν και συνδιαμορφώνουν την πολιτική της χώρας και από το 2019, οπότε και ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. η χρηματοδότησή τους αυξήθηκε από τα 665 εκ. στα 772 εκ. ευρώ, σε ποσοστό 16%. Ο κ. Σπανάκης ανακοίνωσε τη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης, τα οποία θα μπορούν να προχωρήσουν σε προγραμματικές συμβάσεις. Πρόσθεσε δε, ότι μέχρι το τέλος του έτους, τα προεδρικά διατάγματα θα προχωρήσουν «για να έχουν όλες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ξεκάθαρα οργανισμό».

«Μεγάλο στοίχημα» χαρακτήρισε τον νέο κώδικα ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης και ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις. «Ας καταθέσουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας - κι ας ακούγονται ρηξικέλευθα και παράδοξα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, επισήμανε την ανάγκη να δημιουργηθεί μόνιμος μηχανισμός για τη σύνδεση του β' βαθμού αυτοδιοίκησης με το επιτελικό κράτος.

Τέλος, ο προϊστάμενος της μονάδας σύνταξης και εφαρμογής κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, Κίμων Σιδηρόπουλος, επισήμανε ότι με τον κώδικα θα καταργούνται τα προηγούμενα νομοθετήματα, θα ισχύει ακρίβεια όρων (δηλαδή οι όροι θα έχουν το ίδιο νόημα σε όλα τα νομοθετήματα), θα καταγραφούν οι αυτοδιοικητικές διατάξεις που υφίστανται σε νόμους με άλλο αντικείμενο, και θα είναι έτοιμο το δευτερογενές δίκαιο, δηλαδή οι υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα.

