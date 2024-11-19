Του Liam Denning

Κυκλοφορεί μια τρελή ιδέα, που τροφοδοτείται από κάποιον... Ίλον Μασκ, ότι η Tesla Inc., μια κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων (EV), θα ήταν αλώβητη αν οι Ρεπουμπλικάνοι «πέταγαν» την ομοσπονδιακή έκπτωση φόρου για τα ηλεκτρικά οχήματα.



Υπάρχει μια ορισμένη επιφανειακή λογική στο σκεπτικό. Η Tesla είναι ένας κερδοφόρος κατασκευαστής EV χρόνια μπροστά από τον ανταγωνισμό στον σχεδιασμό και την πώληση οχημάτων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Παλιές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors Co. και η Ford Motor Co., στο μεταξύ, προσπαθούν να τη φτάσουν, χάνοντας χρήματα από τα EV. Αν αποσυρθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους αγοραστές EV, οι απώλειες των αυτοκινητοβιομηχανιών του Ντιτρόιτ θα βαθύνουν, εν μέρει επειδή πρέπει να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους για να καλύψουν τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και το σοκ τιμών θα έδιωχνε τους πελάτες. Η Tesla θα υπέφερε επίσης λίγο, αλλά τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους της προσφέρουν «μόνωση» και, σε κάθε περίπτωση, είναι κοντά στο να κατακτήσει τους κόσμους της αυτόνομης οδήγησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγα πράγματα από τα παραπάνω είναι αλήθεια. Το Ντιτρόιτ θα υπέφερε. Η αποτίμηση της Tesla αντικατοπτρίζει ως επί το πλείστον όνειρα κυριαρχίας με «ρομποταξί» και τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο αντεπιχειρήματα: το Ντιτρόιτ πουλά κυρίως οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και το βασικό τμήμα αυτοκινήτων της Tesla πουλά μόνο ηλεκτρικά με μπαταρία.

Οι ούριοι άνεμοι πίσω από την υιοθέτηση των EV υπό τη διακυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν μπορεί να έχουν αποκρύψει το γεγονός ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά των ΗΠΑ. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες και τα plug-in υβριδικά αποτελούν μόλις το 10% των πωλήσεων και ο πόλεμος τιμών των τελευταίων δύο ετών είναι απόδειξη της επιβράδυνσης της ανάπτυξης, παρά τη βοήθεια της «πράσινης νομοθεσίας» του Μπάιντεν, όπως οι εκπτώσεις στον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού. Τα EV ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, σίγουρα, αλλά σε μια χώρα που είναι διαβόητα ερωτευμένη με τα μεγάλα, δύσκολα ηλεκτροκίνητα οχήματα, ανταγωνίζονται ως επί το πλείστον με βενζινοβόρα.

Η αναγνώριση αυτού του δεδομένου είναι το πρώτο βήμα σε κάθε προσπάθεια εξηλεκτρισμού ολόκληρου του στόλου - που ήταν το «ιερό κύπελλο» της Tesla μόλις πέρυσι. Δεν υπάρχει κόσμος στον οποίο είμαστε 100% ηλεκτροκίνητοι με την Tesla να κατέχει το 100% της αγοράς. Χρειάζεται ένα οικοσύστημα με βιώσιμους ανταγωνιστές που προσφέρουν μια γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων σε διαφορετικές τιμές, ακριβώς όπως η παραδοσιακή αγορά αυτοκινήτων. Έτσι, αν «στραγγαλίσουμε» την υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα (οχημάτων) για τα γούστα των καταναλωτών, και ως εκ τούτου τη βιομηχανική βάση, από βενζινοβόρα μέχρι ηλεκτρικά οχήματα, αυτό δεν αφήνει «πεδίο δόξης λαμπρόν» για την Tesla να τα «πάρει όλα». Τελικά κλείνει το πεδίο.

Η ομοσπονδιακή έκπτωση φόρου ύψους 7.500 δολαρίων διεκδικήθηκε μόνο για το ένα πέμπτο περίπου των ηλεκτρικών οχημάτων που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg NEF, αντανακλώντας τους ήδη αρκετά αυστηρούς όρους που σχετίζονται με την εγχώρια παραγωγή και την τιμή. Αυτό υποδηλώνει τη σημασία τους επειδή εκπέμπουν ένα μήνυμα στους κατασκευαστές να συνεχίσουν τη μαζική παραγωγή για να πραγματοποιούν οικονομίες κλίμακας, να μειώνουν τις τιμές και να τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξη. Παραδόξως, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η έκπτωση φόρου καταναλωτή περικόπτεται, αλλά Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου σώζουν τις πιστώσεις παραγωγής από φόβο μήπως χάσουν θέσεις εργασίας στις περιφέρειές τους - μια θέση που θα μπορούσε να συνοψιστεί ως: «Τι θέλουμε; Όχι EV! Πού πρέπει να τα κατασκευάζουμε; Εδώ!»

Η GM, η Ford και άλλες παλαιού τύπου αυτοκινητοβιομηχανίες θα υποστούν απώλειες, αλλά, ως επιχειρήσεις που επιδιώκουν κέρδος, απλώς θα στραφούν πιο εμφατικά σε κερδοφόρα βενζινοβόρα και υβριδικά - τα οποία θα αγοράσουν οι Αμερικανοί επειδή αυτά είναι γνωστά, δημοφιλή προϊόντα και τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για να τα αντικαταστήσουν δεν θα αναμένονται πια (θα μπλοκαριστούν και οι φτηνές κινεζικές εισαγωγές, μην ξεχνάτε). Η σχεδόν βέβαιη χαλάρωση των προτύπων για πιο οικονομικό καύσιμο του Μπάιντεν θα παράσχει ακόμη λιγότερα κίνητρα στο Ντιτρόιτ να «εξηλεκτριστεί» γρήγορα - και, επιπλέον, λιγότερη ανάγκη να αγοράσει τις πιστώσεις αερίων του θερμοκηπίου που τροφοδοτούν τα κέρδη της Tesla. Εν τω μεταξύ, οι προγραμματιστές δημόσιων δικτύων φόρτισης θα έχουν λιγότερους λόγους -και πιθανώς λιγότερες επιδοτήσεις- για να επεκταθούν γρήγορα, ενισχύοντας τον «αντίξοο άνεμο» για την υιοθέτηση των EV. Οι μετοχές της EVgo Inc. (σ.σ δίκτυο γρήγορης φόρτισης οχημάτων στις ΗΠΑ) έχουν πέσει κατά ένα τρίτο από τις προεδρικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερα κέρδη για τα EV και υψηλότερο μερίδιο αγοράς για κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το Bloomberg NEF αναμένει ότι ενδέχεται να δούμε άμεσα άνοδο στις πωλήσεις EV καθώς οι αγοραστές προσπαθούν να προλάβουν τις εκπτώσεις φόρου που «δύουν», αλλά επίσης μείωσε την εκτίμησή της για το μερίδιο αγοράς EV στις ΗΠΑ το 2030 στο 33% από 48%. Πρόκειται για 9 εκατομμύρια πωλήσεις EV που «αγνοούνται» το δεύτερο εξάμηνο αυτής της δεκαετίας. Με εκτίμηση μια μέση τιμή 45.000 δολαρίων, αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 405 δισεκατομμύρια δολάρια διαφυγόντων εσόδων για την ενίσχυση της ηλεκτρικής μετάβασης - περίπου όσο όλα τα σωρευτικά έσοδα της Tesla μέχρι σήμερα.

Φυσικά, δεν είναι προδικασμένο αποτέλεσμα, επειδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πουλήσουν περισσότερα βενζινοβόρα. Η Tesla μπορεί ακόμη να πραγματώσει τις διάφορες φιλοδοξίες της για την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη, βοηθούμενη από μια δυνητικά ελαφρύτερη «ρυθμιστική πινελιά» υπό τον Τραμπ. Αλλά η εταιρεία έχει χάσει πολλές προθεσμίες και η πρόσφατη εκδήλωση για τα ρομποταξί ήταν μια αποτυχία. Από την άλλη πλευρά, η GM και η Ford σίγουρα ξέρουν πώς να παράγουν κερδοφόρα φορτηγά και SUV με κινητήρες.

Το «φρένο» στην υποστήριξη για ηλεκτρικά οχήματα και η αύξηση των δασμών θα παροξύνουν τελικά την υποχώρηση του Ντιτρόιτ από τη διεθνή αγορά καθώς οι Κινέζοι αντίπαλοι, ειδικά αυτοί, επεκτείνονται διεθνώς. Πάνω απ 'όλα, θα επιβραδύνει τη μετάβαση στη χώρα που «γέννησε» την πιο πολύτιμη εταιρεία EV, που παράγει μοντέλα που αλλάζουν το παιχνίδι, αλλά το αφεντικό της οποίας τώρα έχει άλλες ασχολίες.

* Ο Liam Denning είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει την ενέργεια. Πρώην τραπεζίτης, επιμελούνταν τη στήλη Heard on the Street της Wall Street Journal και τη στήλη Lex των Financial Times.

Πηγή: The Washington Post

