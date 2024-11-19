Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το μήνυμα της σταθερής κυβερνητικής πλειοψηφίας που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Bloomberg, δεν είχε μόνο ως στόχο να βάλει τέλος στη σεναριολογία στο εσωτερικό της χώρας που πυροδότησε η διαγραφή του κ. Σαμαρά. Ήταν κι ένα μήνυμα προς το εξωτερικό και τους επενδυτές ότι δεν αλλάζει κάτι και η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί ασφαλή και θελκτικό προορισμό επενδύσεων.



Και για να υπερθεματίσει ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει και το 2025 την παράδοση της πρόωρης αποπληρωμής χρέους που έχει ξεκινήσει από το 2022 εκπλήσσοντας θετικά αγορές κι αναλυτές. Πρόκειται για την αποπληρωμή 5,3δισ€ τα οποία είχε δανειστεί η χώρα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου.



Η πρόωρη αποπληρωμή του 2025 αποτελεί συνέχεια της φετινής, την οποία η Ελλάδα ήδη έχει αιτηθεί. Το ΟΚ πρέπει να είναι διπλό ,δηλαδή κι από τις ευρωπαϊκές χώρες – κάποιες όπως η Γερμανία το έχουν δώσει – αλλά κι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας καθώς για την αποπληρωμή θα απαιτηθεί η χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων ύψους 15,7δισ€ που είναι δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποπληρωμή χρέους. O ESM αναμένεται να απαντήσει (θετικά) στις αρχές Δεκεμβρίου.

Μάλιστα – αυτό που δεν είπε ο πρωθυπουργός – είναι ότι πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 5,3δισ€ θα υπάρξει αν όλα πάνε καλά και το 2026.



Έτσι η χώρα θα αποπληρώσει έως το τέλος του 2026 σχεδόν 18δισ€ χρέους που κανονικά θα ωρίμαζε σύμφωνα με τον πρωθυπουργό μεταξύ 2030 και 2042

7,9δισ€ στα μέσα Δεκεμβρίου με 5δισ€ από το «μαξιλάρι» και τα υπόλοιπα από εξόδους στις αγορές

5δισ€ από το «μαξιλάρι» το 2025

5δισ€ από το «μαξιλάρι» το 2026

Η Ελλάδα θυμίζω είχε αποπληρώσει από 5,3δισ€ και τα έτη 2022 και 2023 παρότι πολύ δύσκολες χρονιές καθώς στην πρώτη είχαμε το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης και στη δεύτερη εκτυλίχθηκε η στρατηγική αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



Τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης είναι πολλαπλά και σε αρκετές περιπτώσεις απτά.



Πρώτα και κύρια το χρέος της χώρας μειώνεται ισόποσα. Η κυβέρνηση έχει εκπεφρασμένο στόχο στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα να ρίξει το χρέος έως το τέλος του έτους κατά 20 μονάδες σε σχέση με το 2024 στο 133%. Μάλιστα ακόμη και τα πιο συντηρητικά σενάρια κάνουν λόγο για πτώση του στο 125% έως το 2032 και κάπως έτσι η Ελλάδα θα παραδώσει τα σκήπτρα της πιο χρεωμένης χώρας στην Ευρώπη στην Ιταλία. Επιπλέον υπάρχει και μια εξοικονόμηση πόρων από τόκους, μικρή μεν κάτω από 200εκατομμύρια€ , υπαρκτή δε.



Όλες αυτές οι κινήσεις ενισχύουν την αξιοπιστίας της χώρας. Το 2026 η Ελλάδα θα έχει συμπληρώσει 5 χρόνια πρόωρης αποπληρωμής χρεών παρότι δεν υποχρεούται για κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα έχει πλέον όνομα «καλοπληρωτή»

Αυτό το πλεόνασμα αξιοπιστίας έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους:

Τα επιτόκια δανεισμού δίνουν την ευκαιρία στη χώρα μας να δανείζεται πιο φθηνά από την Ιταλία και οριακά υψηλότερα από Γαλλία και Ισπανία κάτι που κάποτε δεν θα το πίστευε κανείς

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να μπορέσει ο πρωθυπουργός να εξαγγείλει στη ΔΕΘ επιπλέον παροχές περίπου 500εκατ€ ήταν αποτέλεσμα και αυτής της οικοδομούμενης αξιοπιστίας.

Οι απανωτές αναβαθμίσεις της Ελληνικής Οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης που έχουν σαν αποτέλεσμα οι 2 από τους 3 ( Fitch και S&P) να μας έχουν ήδη τοποθετήσει εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Ελλάδα στέλνει διπλό μήνυμα στους επενδυτές. Αφενός ότι δεν θα χάσουν τα χρήματα τους και ότι μπορεί από μόνη της να πληρώνει τα χρέη της , αν επιθυμεί μάλιστα και πρόωρα. Αφετέρου ότι αργά αλλά σταθερά το ελληνικό χρέος μετατοπίζεται από τους επίσημους φορείς (ESM και EFSF) στις αγορές ανοίγοντας τους την όρεξη για περισσότερα και μεγαλύτερα ραντεβού με αυτές.

