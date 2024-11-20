Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα Χριστουγέννων ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους . Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, η καταβολή θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τα τακτικά επιδόματα και αφορά:

• Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ θα δοθεί στους δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ.

• Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ η οποία θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους

• Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν μία έξτρα μηναία δόση

• Επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος θα καταβληθεί και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πηγή: skai.gr

