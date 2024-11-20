Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα Χριστουγέννων ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους . Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, η καταβολή θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τα τακτικά επιδόματα και αφορά:
• Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ θα δοθεί στους δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ.
• Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ η οποία θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους
• Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν μία έξτρα μηναία δόση
• Επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος θα καταβληθεί και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.