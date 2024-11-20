Όμιλος Γρηγόρης: Αύξηση 20% στον τζίρο το 2023

Στο ποσό των 95,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου Γρηγόρης το 2023 σημειώνοντας αύξηση 20% έναντι του 2022.
Όσον αφορά στη λειτουργική κερδοφορία του, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασε αύξηση κατά 17% έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αξιοσημείωτο για την οικονομική ευρωστία του ομίλου και της εταιρείας, είναι το γεγονός ότι ο καθαρός δανεισμός τους, κατά την 31.12.2023, διαμορφώθηκε σε 1,3 εκατ. ευρώ και 3,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, με το δείκτη των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο παθητικού να ανέρχεται σε 33,4%.
Η Air Canteen, μια σημαντική θυγατρική του ομίλου με δραστηριότητες σε κλειστές αγορές αεροδρομίων, πέτυχε άνοδο 26% στον κύκλο εργασιών της και εντυπωσιακή αύξηση 42% στη λειτουργική της κερδοφορία σε σύγκριση με το 2022.
Στη χρήση 2023 προστέθηκαν στον όμιλο 3 νέες εταιρίες: η 1904 ΑΕ, η ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΕ και η RUES CLASSIQUES ΜΑΕ, η καθεμία από τις οποίες ανέλαβε να υλοποιήσει σημαντικά έργα. Με την εταιρία 1904 ΑΕ, ο όμιλος προχώρησε στην ανακατασκευή και λειτουργία του Ζαππείου και του ιστορικού κινηματογράφου Αίγλη. Μέσω των εταιριών ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΕ & RUES CLASSIQUES ΜΑΕ, υλοποιήθηκε η ανακαίνιση, διαχείριση και λειτουργία χώρων εστίασης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την επικράτεια.
Διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων
Στη διάρκεια του 2023, η εταιρεία Γρηγόρης διεύρυνε και βελτίωσε την εικόνα των καταστημάτων της, ανοίγοντας 23 νέα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανακαινίζοντας 86 υφιστάμενα.
Στο ίδιο διάστημα η εταιρεία υλοποίησε μία σειρά δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Σημαντικές πρωτοβουλίες αποτέλεσαν η δημιουργία της μπάρας Γρηγόρης - School Synergy Snacks, που προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση σε νέους με αναπηρία και η παροχή του σχολικού γεύματος, για ένατη συνεχή χρονιά, στους κρατουμένους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.
