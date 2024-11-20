ΑΚΤΟR: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ ύψους 200 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε, χθες Τρίτη, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτήσει εξαγορές και επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου ΑΚΤΟR, από την έκτακτη γενική συνέλευση.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Όμιλος συζητεί με τράπεζες και infrastructure funds για μόχλευση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που θα φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και 600 εκατ. ευρώ στο Real Estate. Ταυτόχρονα, εξήρε τη σημασία της επιλογής του Ομίλου η χρηματοδότηση κάθε θυγατρικής να είναι σε Non-recourse basis, δηλαδή ουσιαστικά κάθε επένδυση να αυτοχρηματοδοτείται από τις δικές της ροές, χωρίς επιβάρυνση του Ομίλου από την εξυπηρέτηση των δανείων.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ομίλου ανέλυσε διεξοδικά το πως θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα εισρεύσουν στον Όμιλο μέσα από την ΑΜΚ, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου που ανακοινώθηκε πρόσφατα, με 50 εκατ. ευρώ να διοχετεύονται στο Real Estate, 90 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ και 60 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και εξαγορές στον χώρο των κατασκευών.

Ο κ. Εξάρχου, κατά τη συνέλευση και στο περιθώριο αυτής, μίλησε αναλυτικά για τον σχεδιασμό των 5 νέων θυγατρικών του Ομίλου.

Η AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ θα υλοποιήσει τη συμφωνία εξαγοράς 56 ακινήτων από την Prodea, αξίας 600 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έχουν άμεση επιρροή, ήδη από το 2025, στην κερδοφορία του Ομίλου. Απέκλεισε δε, τυχόν ενασχόληση του Ομίλου με την ανάπτυξη ακινήτων από το μηδέν. Αντίθετα, στόχος είναι η αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, συνδυαστικά με τις δυνατότητες της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και της AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στην κατασκευή - ανακαίνιση και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, με στόχο να εκμισθώνονται σε μισθωτές πρώτης προτίμησης, ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές χρηματοροές. Και αυτό θα γίνει μέσα από ακίνητα τα οποία θα έχουν μικρούς χρόνους επαναμίσθωσης, εάν χρειαστεί, σε καλές τιμές και δυνατότητες εύκολης αξιοποίησης.

Παράλληλα, ανέλυσε τη στρατηγική της AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΗ (του Δεκεμβρίου 2023) εξασφάλισε βέλτιστες προϋποθέσεις για το υφιστάμενο pipeline ΑΠΕ του Ομίλου και υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα του πρώτου κύματος των νέων εξαγορών έργων ΑΠΕ, τα οποία ήδη διαθέτουν ταρίφες και αξιόλογα ποσοστά επιστροφής της επένδυσης. Και σημείωσε ότι πρόθεση του Ομίλου είναι η περαιτέρω απόκτηση έργων ΑΠΕ ισχύος 150-200 MW το επόμενο διάστημα με στόχο να έχει σε λειτουργία έργα 500 MW και υπό ανάπτυξη άλλα 500 MW, με όρους σύνδεσης, ώστε να διασφαλιστεί μελλοντικά έναντι της διακοψιμότητας της παραγωγής.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι το business plan του Ομίλου για την ενέργεια εκπονήθηκε με βάση το χειρότερο σενάριο γύρω από τις διακοπές της παραγωγής και πρόσθεσε ότι το μείγμα αυτό θα συμπληρώσουν επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και την αντλησιοταμίευση. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές κοινωνίες και να προσφέρουν οφέλη και σε αυτές. Και αυτό είναι κάτι που θα προτίθεται να διασφαλίσει ο Όμιλος AKTOR στις δικές του επενδύσεις.

Επιπλέον, μίλησε για το πλάνο ανάπτυξης της AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, η οποία θα έχει μεγάλες συνέργειες στον Όμιλο τόσο στη συντήρηση όσο και στη λειτουργία κτιρίων, έργων και ΑΠΕ, προσφέροντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη, χαρακτήρισε την AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ «ψυχή του Ομίλου» στο πλαίσιο των συνεργειών, τονίζοντας ότι το βάρος θα πέσει στις κατασκευές, οι οποίες έχουν σημαντικό ανεκτέλεστο που θα αυξηθεί περαιτέρω. Ενώ τόνισε τη σημασία της AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, η οποία θα εμπλακεί σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης με στόχο μακροπρόθεσμα να συμβάλει στα EBITDA του Ομίλου.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου τόνισε την αξία που θα έχει η βάση του Ομίλου στη Ρουμανία, στη διαδικασία ανασυγκρότησης της Ουκρανίας μετά τη λήξη του πολέμου, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης σε νέες αγορές, αποφεύγοντας όμως τα προβλήματα του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει την ΑΚΤΩΡ σε ζημιές.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, ο Όμιλος έχει κλείσει την εξαγορά φωτοβολταϊκών και αιολικών ισχύος 100 MW και 30 MW, αντίστοιχα και στόχος του είναι να αποκτηθούν άμεσα και άλλα.

Επιπλέον, ο Όμιλος εξετάζει την εξαγορά ώριμων έργων παραχώρησης και διερευνά ευκαιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, εφόσον τα έργα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως την φυσιολογική τιμή, την ωριμότητα, τη δυνατότητα του Non-recourse basis και την λογική κερδοφορία. Επιβεβαίωσε ακόμα την ετοιμότητα του Ομίλου να συμμετάσχει σε έργα παραχώρησης στη Ρουμανία, όταν αυτά δημοπρατηθούν. Ανέφερε πως η συμφωνία με την Prodea θα έχει ολοκληρωθεί και διαδικαστικά κατά μέγιστο έως τον Απρίλιο και πως και οι δύο πλευρές εργάζονται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου τόνισε ότι η επιλογή της ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ ήταν η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση που μπορούσε να περάσει στους μετόχους, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος όφειλε να διατηρήσει αυτήν την ισορροπία. Και υποσχέθηκε την επόμενη διετία ρυθμούς ανάπτυξης αντίστοιχους με εκείνους της Intrakat τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τόνισε ότι ο Όμιλος θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους μετόχους και γι' αυτό το λόγο θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες που έχουν συνάφεια με την κατασκευή, η οποία θα συνεχίσει να παραμένει η κινητήριος δύναμη. Και σημείωσε ότι η εισηγμένη δεν απευθύνεται σε κερδοσκόπους, αλλά σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, μία κατηγορία που βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από πολλαπλασιασμό της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ενώ, παράλληλα, υπογράμμισε ότι από το 2025 το βάρος της συναλλαγής για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα σταματήσει να βαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

