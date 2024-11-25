Συγκρατημένοι εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές όσον αφορά τις αγορές κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας της ΕΥ, Future Consumer Index Ελλάδα 2024.

Την ίδια στιγμή, βασικά αγοραστικά κριτήρια των καταναλωτών παραμένουν η τιμή, η ποιότητα και οι προσφορές.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στην Ελλάδα από το 2021 σε συνεργασία με την MRB, στο πλαίσιο της αντίστοιχης παγκόσμιας σειράς ερευνών της ΕΥ, παρακολουθεί τις τάσεις, τις προτιμήσεις και τις ανησυχίες των καταναλωτών στο ρευστό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής αβεβαιότητας των τελευταίων ετών. Σημειώνεται, ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν τον Δεκέμβριο.

Από τα ίδια με πέρσι έως καθόλου…

Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση, ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (36%) δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει λιγότερα χρήματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε σύγκριση με πέρυσι.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (54%) δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν περίπου τα ίδια, ενώ 4% θα ξοδέψουν περισσότερα και 6% δε θα κάνουν αγορές.

Η πρόθεση για εορταστικές αγορές συνδέεται άμεσα με την ηλικία των καταναλωτών, καθώς μόλις 26% των ερωτώμενων ηλικίας 18-29 ετών δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν λιγότερα ή καθόλου, ενώ αυτό το ποσοστό διπλασιάζεται στην ηλικιακή ομάδα 50-64 (50%).

Πιο χαλαρή εμφανίζεται η σύνδεση με εισοδηματικά κριτήρια, υποδηλώνοντας, ενδεχομένως, ότι η απροθυμία για αγορές δεν οφείλεται μόνο στις υψηλές τιμές και τη συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η διάθεση για μειωμένες ή μηδενικές αγορές κατά τη φετινή εορταστική περίοδο στην Ελλάδα διαμορφώνεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο στις τυπολογίες των καταναλωτών που αποδίδουν πρωταρχική σημασία στην τιμή και την προσιτότητα των προϊόντων (Affordability First), αλλά και τον αντίκτυπο των αγοραστικών επιλογών τους στην κοινωνία (Society First), αγγίζοντας το 50% και στις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν, επίσης, σχετικά με τα σημαντικότερα κριτήρια με βάση τα οποία θα κάνουν τις αγορές τους την εορταστική περίοδο.

Η τιμή αναδεικνύεται, με διαφορά, ως το σημαντικότερο κριτήριο (95%), ακολουθούμενη από την ποιότητα (65%).

Οι καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτοί με τις μεγαλύτερες ηλικίες, αποδίδουν, επίσης, σημασία στο αν το προϊόν βρίσκεται σε προσφορά (55%), ενώ για το 28% των καταναλωτών 18-29 ετών σημαντική είναι και η μάρκα/brand του προϊόντος. Μικρότερη σημασία αποδίδεται στην εξατομίκευση (16%), τις διαδικτυακές κριτικές από άλλους καταναλωτές (15%), την ευκολία στην επιστροφή ή αλλαγή (10%), καθώς και στην ευελιξία και τις επιλογές στην παράδοση (8%).

Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της έρευνας της EY Holiday Shopping Survey, σχεδόν τα δύο τρίτα των 13.000 ερωτηθέντων καταναλωτών (64%) είναι επιφυλακτικοί ως προς τις εορταστικές εκπτώσεις, ενώ το 45% δηλώνουν σκεπτικοί ως προς την οικονομική δυνατότητά τους να διαθέσουν χρήματα για αυτήν την περίοδο.

Σχολιάζοντας τις προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις αγορές κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με την έρευνα, ο εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Θάνος Μαύρος, δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζουν τη διάθεση για αγορές κατά την εορταστική περίοδο, όπως επιβεβαιώνεται και από τη σημασία που αποδίδουν οι Έλληνες καταναλωτές στις τιμές των προϊόντων. Το ίδιο, ωστόσο, παρατηρούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας μία γενικότερη συνειδητή στροφή των καταναλωτών προς πιο συγκρατημένη αγοραστική συμπεριφορά, αναζητώντας την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη δυνατή αξία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

