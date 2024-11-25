Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφει η πλατφόρμα my θέρμανση για το φετινό επίδομα, με περίπου έναν στους τέσσερις δικαιούχους να έχουν υποβάλλει αίτηση για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Έως το πρωί της Δευτέρας έχουν κατατεθεί 231.776 αιτήσεις που αφορούν επίδομα θέρμανσης με ρεύμα και 621.105 με πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2024, ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν την προκαταβολή, που φτάνει το 60% του επιδόματος, έως τις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη δόση του ποσού αναμένεται να καταβληθεί τον Απρίλιο του 2025.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 ευρώ έως 1.200 ευρώ.

