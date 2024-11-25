Έρχεται στις αρχές Δεκεμβρίου η επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας

Επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στις αρχές Δεκεμβρίου μετά το πρόσφατο ράλι των τιμών χονδρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ύψος της επιδότησης θα ανακοινωθεί μετά τις ανακοινώσεις των παρόχων και τις εκπτώσεις που θα εφαρμόσουν στα τιμολόγια του Δεκεμβρίου ενώ η χρηματοδότηση του μέτρου θα γίνει με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα επιδότησης των τιμολογίων για τις επιχειρήσεις ενώ η καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού εξομάλυνσης των τιμών χονδρικής παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων με την Κομισιόν.

Σημειώνεται ακόμη ότι η επαναφορά των επιδοτήσεων έχει τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν.

Οι τιμές χονδρικής την τελευταία εβδομάδα κυμαίνονται από 98 έως και 183 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Πηγή: skai.gr

