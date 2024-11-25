Προϋπολογισμός: Ξεπέρασαν τα 55 δισ. ευρώ οι εισπράξεις φόρων στο 10μηνο (οριστικά στοιχεία)

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 13,528 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 12,930 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6,080 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023, κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο 10μηνο σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία πυο δημοσίευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διαφορά σε σχέση με τον στόχο προέρχεται κυρίως από την είσπραξη ποσού ύψους 206 εκατ. ευρώ τον μήνα Οκτώβριο του 2024 από την έκτακτη εισφορά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διατεθεί μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον ετεροχρονισμό δαπανών. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από φόρους είναι πλησίον των στόχων του προϋπολογισμού (διαφορά 47 εκατ. ευρώ).

Επισημαίνεται επίσης ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 55,136 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Αναλυτικά τα στοιχεία του του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024 (οριστικά στοιχεία):

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 61.330 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει εριληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη ποσού 206 εκατ. ευρώ τον μήνα Οκτώβριο του 2024 από την έκτακτη εισφορά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν είχε προβλεφθεί.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 67.413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 251 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού χουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 55.136 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 21.485 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 29 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6.046 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.215 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 19.645 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 38 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.918 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025, εξαιτίας της είσπραξης ποσού ύψους 206 εκατ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προαναφέρθηκε. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4.918 εκατ. ευρώ, ποσό 3.209 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 4.081 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 3.195 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 3.195 εκατ. ευρώ, ποσό 407 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.082 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.616 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Για τον μήνα Οκτώβριο 2024 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται ως ανωτέρω σε σωρευτική βάση και έχουν ως ακολούθως:

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 10.432 εκατ. ευρώ. Tα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.043 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Οκτώβριο 2024 έχουν ως εξής:

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6.269 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.736 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 659 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.188 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.259 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 17 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 3.344 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 166 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 611 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024 ανήλθαν στα 55.214 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 347 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (55.562 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 808 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών τόκων και των δαπανών του ΤΑΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 347 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της εμφανιζόμενης διαφοράς στις πιστώσεις υπό κατανομή ύψους 172 εκατ. ευρώ οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πληρωμές αλλά σε μεταφορές πιστώσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες από τις οποίες σε μεταγενέστερο χρόνο πραγματοποιούνται πληρωμές, η διαφορά στις πληρωμές έναντι του στόχου ανέρχεται σε 175 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό 46 εκατ. ευρώ αφορούν ετεροχρονισμό δαπανών των εξοπλιστικών προγραμμάτων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους και 70 εκατ. ευρώ στην υποεκτέλεση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν:

α) η πληρωμή 43 εκατ. ευρώ του επιδόματος θέρμανσης για το 2024. Το ποσό αυτό αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, για την οποία οι συνολικές πληρωμές ανήλθαν σε 218 εκατ. ευρώ και θα αυξηθεί τον Δεκέμβριο του 2024 με την πληρωμή της προκαταβολής για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Οι συνολικές πληρωμές για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025 αναμένεται να είναι αυξημένες και να ανέλθουν στα 270 εκατ. ευρώ.

β) η καταβολή 170 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των θεομηνιών DANIEL-ELIAS περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 καθώς και για σχετικά εγγειοβελτιωτικά έργα,

γ) η επιχορήγηση 273 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ),

δ) η επιχορήγηση 311 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου

ε) η πληρωμή από το κράτος 113 εκατ. ευρώ για αγορά φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού,

στ) η απευθείας πληρωμή από το κράτος 46 εκατ. ευρώ για συγγράμματα σπουδαστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

ζ) η πληρωμή 174 εκατ. ευρώ για την απόκτηση καυσίμων κίνησης, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και

η) η πληρωμή 151 εκατ. ευρώ για μισθώματα εναέριων μέσων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8.383 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2023 κατά 653 εκατ. ευρώ.

