Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.279,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,21%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,18 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,51%), της Alpha Bank (+1,05%), της Viohalco (+0,98%) και της Allwyn (+0,94%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,62%), της Coca Cola HBC (-1,38%), της Optima Bank (-0,93%) και της Metlen (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+19,20%) και Attica Συμμετοχών (+4,31%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CPI (-1,96%) και Alter Ego Media(-1,68%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

