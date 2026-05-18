Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σε υψηλά δύο εβδομάδων και τα ομόλογα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.227,13 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,98%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,78%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,98%), της Motor Oil (+0,90%) και του ΟΛΠ (+0,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,29%), της Aktor (-2,41%), της Aegean Airlines (-2,08%)και της Metlen (-1,95%).

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 57 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (+13,61%) και Ευυρώπη Holdings (+3,16%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Trastor (-9,76%) και Elvalhalcor (-4,29%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

