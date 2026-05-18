Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τιμές πετρελαίου να αυξάνονται και το ξεπούλημα στα ομόλογα να παρατείνεται, καθώς οι πληθωριστικές ανησυχίες διατηρούνται χωρίς ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,7% στις ⁠602,52 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες. Ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψαν πτώση 0,5% και 1%, αντίστοιχα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται στον τρίτο μήνα του, με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να αδυνατούν να καταλήξουν σε λύση ενώ το κρίσιμης σημασίας Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο.

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει τους πληθωριστικούς φόβους και έχουν οδηγήσει σε εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

