Ebury: Οι ρευστοποιήσεις στα ομόλογα στρέφουν τους επενδυτές στην ασφάλεια του δολαρίου

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Στις χρηματοπιστωτικές ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας κυριάρχησε το απότομο κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές ομολόγων διεθνώς. Μια σειρά παραγόντων έχει συσσωρευθεί, εντείνοντας την ανησυχία των κατόχων ομολόγων: η προοπτική υψηλότερων τιμών ενέργειας για μεγαλύτερο διάστημα, οι ενδείξεις δευτερογενών επιδράσεων και η πολιτική αστάθεια σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο δύσκολο να αποτιμηθεί, αλλά παρόλα αυτά πίσω μέρος του μυαλού κάθε επενδυτή, είναι η απουσία προόδου στη μείωση των ελλειμμάτων στις προηγμένες οικονομίες και η προοπτική αδιάκοπης προσφοράς νέου κρατικού χρέους, μια τάση που επιδεινώνεται παντού από το δημογραφικό. Οι μετοχές αποδεικνύονται σχετικά ανθεκτικές στην απότομη άνοδο των επιτοκίων. Δεν ισχύει το ίδιο για τα νομίσματα. Κάθε ένα από τα βασικά νομίσματα έχασε έδαφος έναντι του δολαρίου, με τη στερλίνα και το βραζιλιάνικο ρεάλ να υποαποδίδουν σημαντικά, λόγω της εσωτερικών πολιτικών αναταραχών.

Την εβδομάδα που αρχίζει, το μακροοικονομικό και νομισματικό ημερολόγιο είναι σχετικά ελαφρύ. Αυτό σημαίνει ότι η αντίδραση της αγοράς ομολόγων στις ρευστοποιήσεις αυτής της εβδομάδας θα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική, είτε τα ομόλογα καταφέρουν να βρουν στήριξη και να ανακάμψουν είτε οι ρευστοποιήσεις συνεχιστούν εν απουσία ειδήσεων. Το βασικό ενδιαφέρον θα στραφεί την Πέμπτη στη δημοσίευση των πρόδρομων δεικτών PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει επίσης κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας την Τρίτη και στη συνέχεια για τον πληθωρισμό την Τετάρτη.

Στερλίνα

Οι ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων ξεκίνησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τον φόβο ότι ο Κιρ Στάρμερ θα αντικατασταθεί από μια ακόμη πιο δημοσιονομικά ανεύθυνη κυβέρνηση μετά το εκλογικό φιάσκο των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, αν και γρήγορα επεκτάθηκαν και σε άλλες χώρες G10. Η στερλίνα δέχθηκε πιέσεις, χάνοντας έδαφος έναντι κάθε βασικού ανταγωνιστή της. Το μόνο σωσίβιο για τη στερλίνα είναι ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντέξει σχετικά καλά. Αυτήν την εβδομάδα, με τα νέα στοιχεία που αναμένονται, θα τεθεί ξανά σε δοκιμασία. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην πολιτική αστάθεια, όταν δημοσιευθούν οι δείκτες PMI την Πέμπτη. Η στερλίνα έχει ήδη υποχωρήσει αρκετά ώστε να έχει ήδη ενσωματώσει τη σημαντική πολιτική αστάθεια, ωστόσο μια νέα αριστερή κυβέρνηση των Εργατικών πιθανότατα θα πυροδοτούσε νέες ρευστοποιήσεις.

Ευρώ

Οι ρευστοποιήσεις στις αγορές ομολόγων έχουν πλέον επεκταθεί και στο βραχυπρόθεσμο σκέλος της αμερικανικής καμπύλης, κάτι που σημαίνει ότι οι διαφορές στα επιτόκια μεταξύ Ευρωζώνης και ΗΠΑ δεν έχουν συρρικνωθεί περαιτέρω τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν την πρόσφατη υποχώρηση του κοινού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Οι άλλοι δύο παράγοντες είναι η φυσική στροφή προς την ασφάλεια που προκαλεί ο πόλεμος και το γεγονός ότι η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας φαίνεται να επηρεάζει πολύ πιο έντονα την οικονομία της Ευρωζώνης. Στρέφουμε την προσοχή μας στις ανακοινώσεις των PMI αυτής της εβδομάδας, ελπίζοντας σε ανάκαμψη από την απογοητευτική ένδειξη του περασμένου μήνα.

Δολάριο ΗΠΑ

Μερικές δυσάρεστες εκπλήξεις στις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό του Απριλίου στις ΗΠΑ ενέτειναν το κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων που είχε ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να επεκτείνονται από τον ενεργειακό τομέα στον δομικό υποδείκτη. Και οι τιμές παραγωγού ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις διαχέονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η συζήτηση περί μειώσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ έχει σχεδόν εκλείψει και οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο βέβαιες ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι ανοδική. Το βασικό ερώτημα είναι πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό. Μια αξιοσημείωτη πτυχή αυτών των ρευστοποιήσεων στα ομόλογα είναι ότι ο μακροπρόθεσμος πληθωρισμός που ενσωματώνεται στις τιμές της αγοράς αρχίζει να κινείται υψηλότερα, μια ανησυχητική εξέλιξη για τη Federal Reserve.



