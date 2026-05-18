Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε σήμερα ότι το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έκανε τις δηλώσεις αυτές προσερχόμενη σε σύνοδο των υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.
Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθείσα σήμερα, προσερχόμενη στη σύνοδο αυτή, εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!».
Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στον Κόλπο οδήγησαν ανοδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων.
