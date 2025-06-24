Του Βασίλη Καλτσά

Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού, το οποίο αποτελεί και τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς.

Το spread υποχωρεί σήμερα κάτω στις 73 μονάδες βάσης, ενώ μείωση έχουν δει και τα ομόλογα οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των λεγόμενων PIGS.

PIGS ή PIIGS

Το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS χρησιμοποιήθηκε αρχικά την δεκαετία του 90 για να χαρακτηρίσει τις οικονομίες των χωρών της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους του 2009-14, η παραλλαγή PIIGS επινοήθηκε για να συμπεριλάβει την Ιρλανδία.

Την περίοδο εκείνη, τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ αγωνίζονταν να αναχρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέος τους και να διασώσουν υπερχρεωμένες τράπεζες.

Ομόλογα

Η ψαλίδα μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων της Ελλάδας και τον γερμανικό δείκτη αναφοράς έχει κλείσει.

Το spread με το10ετές γερμανικό ομόλογο έχει μειωθεί σε επίπεδα κοντά σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από τις 80 μονάδες βάσης ή 0,80%, συγκεκριμένα στις 73 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα σήμερα, Τρίτη 24 Ιουνίου, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ανέρχεται σε 3,26%, έχοντας δει πτώση 35 μονάδων βάσης το τελευταίο έτος.

Το αντίστοιχο γερμανικό έχει απόδοση 2,53%, αυξημένη κατά 11 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες.

Την μεγαλύτερη μείωση αποδόσεων το τελευταίο έτος, έχει δει το ιταλικό 10ετές, με απόδοση σήμερα 3,46% και μείωση 47 μονάδων βάσης σε ένα χρόνο.

Οι αποδόσεις του ισπανικού και του πορτογαλικού 10ετές ανέρχονται σε 3,20 και 3,00 αντίστοιχα, με τις μςεώσεις τους τελευταίους 12 μήνες να ανέρχονται σε 8 και 13 μονάδες βάσης.

Ανάπτυξη άνω του μέσου όρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το ΑΕΠ της Ισπανίας θα αυξηθεί κατά 2,6% το 2025, ενώ ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι η Ισπανία θα έχει την τρίτη ισχυρότερη ανάπτυξη από όλα τα κράτη μέλη του (ΟΟΣΑ) φέτος.

Το ελληνικό ΑΕΠ, εν τω μεταξύ, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2025, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Oι προβλέψεις για το ΑΕΠ της Πορτογαλίας ανέρχονται στο 1,8%.

Αντιθέτως, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ιταλίας, ανέρχονται στο 0,7%, χαμηλότερα των προβλέψεων του 1,1% για τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Πηγή: skai.gr

