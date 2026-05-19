Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε με πτώση 1,12% στις 2.211,20 μονάδες.

Οι μετοχές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση, καταγράφοντας συνολική πτώση.

Η Wall Street άνοιξε σε αρνητικό έδαφος, με την απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 λόγω ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.251,15 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη στις 2.201,71 μονάδες (-1,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.818.928 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,96%), της Aegean Airlines (+1,66%) και της Coca Cola HBC (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-8,03%), της Aktor (-3,54%), της Metlen (-3,18%), της Titan (-3,02%),της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,49%) και της ΔΕΗ (-2,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.379.908 και 5.936.763 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 48,72 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 38,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 73 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+9,63%) και Ξυλεμπορία(π) (+338%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-9,91%) και Προοδευτική (-9,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3600 -3,54%

ALLWYN:11,8050 +0,34%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2800 -2,01%

METLEN:37,2000 -3,18%

OPTIMA:10,3900+1,96%

ΤΙΤΑΝ: 46,2400 -3,02%

ALPHA BANK: 3,5130 -1,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,0200 +1,66%

VIOHALCO: 18,1000 -1,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,9800 -2,49%

ΔΑΑ:9,8700 -1,20%

ΔΕΗ: 19,8000 -2,08%

COCA COLA HBC:48,6000 +1,57%

ΕΛΠΕ: 10,0000 +0,30%

ELVALHALCOR: 4,8100 -8,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5250 -1,64%

ΕΥΔΑΠ: 10,2200 -0,78%

EUROBANK: 3,5860 -2,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9950 +0,25%

MOTOR OIL: 34,6000 -0,80%

JUMBO: 22,2000 +2,68%

ΟΛΠ:36,6500 +0,55%

ΟΤΕ: 18,7500 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,03600 -1,62%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,9200 -0,93%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

