Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,18% την Τρίτη

Η κίνηση αυτή αποτελεί νέο σημείο καμπής μετά το πρόσφατες μαζικές ρευστοποιήσεις στις αγορές ομολόγων

Εάν οι μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων συνεχιστούν, οι υψηλότερες αποδόσεις ενδέχεται να αυξήσουν τα επιτόκια στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τρίτη, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν και της παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο με το Ιράν, επιβαρύνουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και περιορίζουν τα περιθώρια για μελλοντική μείωση επιτοκίων από τη Fed, σημειώνει το Bloomberg.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,18% την Τρίτη, επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών τίτλων σε όλες τις διάρκειες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί νέο σημείο καμπής μετά το πρόσφατες μαζικές ρευστοποιήσεις στις αγορές ομολόγων, που οδήγησε τις αποδόσεις κρατικών τίτλων παγκοσμίως σε υψηλά πολλών ετών. Οι επενδυτές ζητούν πλέον μεγαλύτερες αποδόσεις για να διακρατούν μακροπρόθεσμο χρέος, εξαιτίας των ανησυχιών για την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου και των φόβων για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

«Με το χρέος να αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη, τις πληθωριστικές πιέσεις να επιδεινώνονται και χωρίς πολιτική βούληση για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, υπάρχει μικρός λόγος να επενδύσει σε ομόλογα μακράς διάρκειας», έγραψε σε σημείωμά του τη Δευτέρα ο Ατζάι Ρατζαντιάκσα, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας της Barclays.

Το επίπεδο του 5% για τις αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων θεωρούνταν από ορισμένους επενδυτές ως «γραμμή άμυνας» που θα ενεργοποιούσε τις αγορές μετά την πτώση. Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού αμφισβητεί αυτή την εκτίμηση, ενδεχομένως σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων ύψους 31 τρισ. δολαρίων, η οποία επηρεάζει καθοριστικά το κόστος δανεισμού διεθνώς.

Το αφήγημα των «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα» έχει οδηγήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τη νομισματική πολιτική. Ενώ πριν από τον πόλεμο οι αγορές προεξοφλούσαν έως και τρεις μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) φέτος, οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) πλέον δείχνουν αυξανόμενες πιθανότητες η επόμενη κίνηση της Fed να είναι ακόμη και αύξηση επιτοκίων.

Αν και οι ΗΠΑ δεν αποτελούν εξαίρεση, με τις αντίστοιχες αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο να πλησιάζουν το 6% και τη Γερμανία να καταγράφει υψηλά από το 2011, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα παραμένουν το κορυφαίο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο παγκοσμίως. Οι έντονες μεταβολές στις αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων συχνά προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εάν οι μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων συνεχιστούν, οι υψηλότερες αποδόσεις ενδέχεται να αυξήσουν τα επιτόκια στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων στις ΗΠΑ, απειλώντας να επιβραδύνουν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η κατάσταση τροφοδοτεί ήδη εικασίες για πιθανή πολιτική παρέμβαση από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν τον δανεισμό προς τίτλους μικρότερης διάρκειας.



Πηγή: skai.gr

