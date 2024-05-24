«Οι επερχόμενες εκλογές έχουν μεγάλη αξία ως προς την διεκδίκηση πόρων από την Ευρώπη» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, από τις εργασίες του Balkan Energy Forum που πραγματοποιείται στην Κοζάνη.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Ελλάδας για το 2024 ανέρχεται στα 12,2 δισ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 14 ετών». Από αυτά, τα 8 δισ. προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και έτσι «χρηματοδοτούμε, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε του ΕΣΠΑ, προγράμματα της καθημερινότητας των πολιτών, από ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη υγείας, έως και δράσεις που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας εξήγησε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έλαβε χρηματική βοήθεια μέσα από το σχέδιο που κατέθεσε για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, πως η Ευρώπη μας παρακολουθεί και πρέπει να πετύχουμε να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ που θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας».

Ανέφερε επίσης ότι «η δυτική Μακεδονία λαμβάνει από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το 67% των πόρων ενώ για την περίοδο 2021-27 έλαβε αυξημένο ΕΣΠΑ ύψους 394 εκ. ευρώ». Παράλληλα τρέχει κι ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την δυτική Μακεδονία ύψους 126 εκ. ευρώ.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που η πρόσκληση ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες όπου κατατέθηκαν 840 επιχειρηματικά σχέδια ύψους 72 εκ. ευρώ, στο οποίο η Δυτική Μακεδονία έχει 619 σχέδια με προϋπολογισμό 52 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδια, προβλέπεται δημιουργία 1600 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων οι 1197 αφορούν την Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ύψους 280 εκ. ευρώ που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα είναι ανοικτό έως τις 30 Ιουνίου, «θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην περιοχή».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ανέφερε ότι «για πρώτη φορά το ενεργειακό φόρουμ γίνεται εκτός Θεσσαλονίκης και επίσης για πρώτη φορά εκτός από τον συνεδριακό χαρακτήρα αποκτά και εκθεσιακή διάσταση, με συμμετοχή πανεπιστημίων επιχειρήσεων και επενδυτών στα θέματα ηλεκτροκίνησης, παραγωγής υδρογόνου και δέσμευσης CO2».

Αναφερόμενος στο θέμα της απολιγνιτοποίησης, δήλωσε ότι «πρέπει να αλλάξουμε την ταυτότητα του τόπου μας και ότι αυτό θα γίνει με την βοήθεια των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας».

«Έχουμε το βάρος της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στην περιοχή» τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης ζητώντας από τους αυτοδιοικητικούς, επενδυτές και φορείς «να δημιουργήσουμε από κοινού νέες συνιστώσες για την δυτική Μακεδονία».

Στα σχέδια των ΗΠΑ με «την ανάπτυξη ενός ενεργειακού διαδρόμου Ελλάδας - Ουκρανίας» αναφέρθηκε ο πρόξενος των ΗΠΑ στην Ελλάδα Jerry Ismael. Στον σύντομο χαιρετισμό του εξήγησε ότι «ο κάθετος διάδρομος θα μπορούσε στο άμεσο μέλλον, να στηρίξει την ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου».

Αναφερόμενος σε θέματα προμηθειών τεχνολογιών ΑΠΕ, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να εξαρτάται κανείς μόνο από μια χώρα» και ότι «η υπερσυγκέντρωση του κατασκευαστικού δυναμικού, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των πηγών και ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες εξαρτήσεις».

Ο Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος ΔΕΘ Helexpo, τόνισε ότι «επιστρέφουμε μετά από 12 χρόνια στην καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων στην Κοζάνη με την διοργάνωση του Balkan Energy Forum».

Έξω από το χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, υπήρξαν διαμαρτυρίες από ομάδες πολιτών για τις ανεξέλεγκτες τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκτάσεις της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων, που διεκδικούσαν την δημιουργία ηλεκτρικού χώρου για λογαριασμό των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

