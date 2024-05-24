Μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της καταμέτρησης των παροχών σε μηνιαία βάση, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι το 53% των παροχών όλων των πελατών του πανελλαδικά, έχει ενταχθεί σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης.



Το σύνολο αυτών των παροχών ισοδυναμεί με το 73% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας (σε kWh). Ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, εκτιμά ότι περί τα τέλη του επόμενου μήνα, το σύνολο των παροχών με μηναία καταμέτρηση αναμένεται να ανέλθει στο 65%, αντιστοιχώντας στο 85% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται, ενώ έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να έχει ενταχθεί το 100% των παροχών.



Να σημειωθεί ότι έχουν προτεραιοποιηθεί και ενταχθεί σε μηνιαίο κύκλο μεγάλα αστικά και ημιαστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, ο Βόλος, η Ανατολική Θεσσαλονίκη, κ.λπ. Στην Αττική έχει, ήδη, ενταχθεί το 87% των παροχών που αντιστοιχεί στο 90% της καταναλισκόμενης ενέργειας της περιφέρειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.