Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης το 53% των παροχών όλων των πελατών του

Μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών

ΔΕΔΔΗΕ

Μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της καταμέτρησης των παροχών σε μηνιαία βάση, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι το 53% των παροχών όλων των πελατών του πανελλαδικά, έχει ενταχθεί σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης.
 
Το σύνολο αυτών των παροχών ισοδυναμεί με το 73% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας (σε kWh). Ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, εκτιμά ότι περί τα τέλη του επόμενου μήνα, το σύνολο των παροχών με μηναία καταμέτρηση αναμένεται να ανέλθει στο 65%, αντιστοιχώντας στο 85% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται, ενώ έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να έχει ενταχθεί το 100% των παροχών.
 
Να σημειωθεί ότι έχουν προτεραιοποιηθεί και ενταχθεί σε μηνιαίο κύκλο μεγάλα αστικά και ημιαστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, ο Βόλος, η Ανατολική Θεσσαλονίκη, κ.λπ. Στην Αττική έχει, ήδη, ενταχθεί το 87% των παροχών που αντιστοιχεί στο 90% της καταναλισκόμενης ενέργειας της περιφέρειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΔΕΔΔΗΕ ενέργεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark