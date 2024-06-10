Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,03%- Στα 79,43 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι τιμές των μετοχών κατόρθωσαν να διαγράψουν τις αρχικές σημαντικές απώλειες, που προκάλεσε το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο του αποτελέσματος των χθεσινών εκλογών, με επίκεντρο την υποχώρηση της γαλλικής αγοράς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.458,84 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.440,91 μονάδες (-1,20%) και υψηλότερη τιμή στις 1.461,76 μονάδες (+0,23%).

Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 79,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.150.421 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,00%), Lamda Develoment (+1,50%), της Τέρνα Ενεργειακή (+096%) και της Εθνικής (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,62%), της Motor Oil (-1,61%), της Jumbo (-1,60%) και της Τιτάν (-1,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.337.742 και 3.735.469 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 11,68 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 60 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ +7,75% και Mevaco +5,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -7,91% και Ακρίτας -5,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,6000 -1,45%

ALPHA BANK: 1,6230 +0,19%

AEGEAN AIRLINES: 11,7000 -1,10%

VIOHALCO: 6,2200 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7400 +0,60%

ΔΕΗ: 11,1000 +0,27%

COCA COLA HBC: 31,5800 -0,82%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4350 -1,62%

ΕΛΠΕ: 8,4200 -0,53%

ELVALHALCOR: 1,8800 -0,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3300 +0,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 -0,34%

EUROBANK: 2,1640 +3,00%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3300 +0,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7800 +1,50%

MOTOR OIL: 25,7000 -1,61%

JUMBO: 27,0000 -1,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5400 -1,14%

ΟΛΠ: 25,4000 +0,40%

ΟΠΑΠ: 14,9200 +0,13%

ΟΤΕ: 13,8100 +0,36%

AUTOHELLAS: 11,7600 +0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8250 +0,39%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3600 +0,35%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,8500 +0,96%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

