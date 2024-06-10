Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,4% τον Μάιο

Υποχώρησε ο πληθωρισμός των Μάιο, καθώς -σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- διαμορφώθηκε στο 2,4% από 4,1% που ήταν τον Μάιο του 2023.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε

κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 - Μαΐου 2023 με το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,3% τον μήνα Μάιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2024, προήλθε

κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, γάλα νωπό πλήρες, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, πουλερικά, νωπά ψάρια, γιαούρτι

0,3% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

0,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, φυσικό αέριο.

0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

0,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,8% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

0,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείακαφενεία-κυλικεία

