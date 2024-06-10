Οι πρόωρες εκλογές Μακρόν τρομάζουν τα χρηματιστήρια - Πτώση 2% για τον γαλλικό CAC

Πτώση καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, την επόμενη των ευρωεκλογών, με το γαλλικό χρηματιστήριο να βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο καθώς σημειώνει απώλειες άνω του 2%.

Πτώση σημειώνει και το ευρώ το οποίο διαπραγματεύεται 0,4% χαμηλότερα έναντι του αμερικανικού δολαρίου στο χαμηλό μηνός του 1,0764 δολαρίου, ενώ έναντι της στερλίνας σημειώνει βουτιά σε χαμηλό 21 μηνών (84,53 πένες).

Σήμα πτώσης από τις πρόωρες εκλογές

Σε μια κίνηση που πολλοί χαρακτηρίζουν ριψοκίνδυνη, χθες το βράδυ ο Μακρόν προκήρυξε βουλευτικές εκλογές, με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται στις 30 Ιουνίου. Εάν το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού κερδίσει την πλειοψηφία, ο Μακρόν δεν θα έχει πλέον λόγο στα εσωτερικά ζητήματα.

«Αυτό είναι κάπως κακή είδηση για τις αγορές», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Χόλγκερ Σμίντινγκ. «Εισάγει ένα απροσδόκητο στοιχείο αβεβαιότητας».

«Προφανώς, οι πρόωρες εκλογές είναι νέα πηγή αβεβαιότητας, το οποίο αναμένεται να έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη στην αγορά, τουλάχιστον στη Γαλλία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιαν φον Γκέριχ, επικεφαλής ανάλυσης στην Nordea. Ωστόσο, τόνισε ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δεν μεταφράζονται πάντα σε αποτελέσματα εγχώριων εκλογών λόγω των διαφορετικών εκλογικών συστημάτων καθώς και λόγω του ότι στις ευρωεκλογές τείνουν να υπάρχουν περισσότερες ψήφοι διαμαρτυρίας.

Η Κάθλιν Μπρουκς, επικεφαλής ανάλυσης στην πλατφόρμα XTB, ανέφερε σε έκθεσή της ότι ο «παράγοντας σοκ» από την απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει εκλογές θα επηρεάσει σήμερα τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά το ποιος θα επικρατήσει στην εκλογική διαδικασία θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

«Το ερώτημα για τους traders του ευρώ και των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών είναι πόσο ριζοσπάστες θα είναι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά εάν τα πάνε καλά στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές», δήλωσε, αναφερόμενη στους δύο ακροδεξιούς ηγέτες στη Γαλλία.

Όλα στο κόκκινο

Σε πτωτικό μονοπάτι παραμένει ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ο οποίος υποχωρεί κατά 0,7%. Στο 2% διατηρούνται οι απώλειες για τον γαλλικό CAC 40, με τις απώλειες τραπεζικών τίτλων όπως της BNP Paribas και της Societe Generale να χάνουν περισσότερο από 6%

Επιπλέον, πτωτικά κινούνται και οι τιμές των γαλλικών ομολόγων, οδηγώντας τις αποδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, γύρω στο 3,17%, ενώ ο δείκτης των blue-chips στο Παρίσι κατέγραψε πτώση 2%.

Πηγή: skai.gr

