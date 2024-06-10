Αύξηση 10,8% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Αύξηση 10,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,5%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Απρίλιο 2024 σε σχέση με τον Μάρτιο 2024.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Απριλίου 2024 με τους αντίστοιχους δείκτες του Απριλίου 2023, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Πού οφείλεται η αύξηση

Η αύξηση του (διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών) Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 10,8% τον μήνα Απρίλιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Κατά 10,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

Κατά 8,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Κατά 4,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

