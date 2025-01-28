TITAN: Ξεκινά η δημόσια εγγραφή για την Titan America στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης

Τη διαδικασία εισαγωγής της θυγατρικής της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε η Titan Cement International S.A., θέτοντας στόχο αποτίμησή έως και 3,3 δισ. δολαρίων.

Ειδικότερα, η Titan Cement International ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America S.A. -μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ- έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών.

Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A.

Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.

Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Αν η προτεινόμενη τιμή κλειδώσει στα 18 δολάρια, η αποτίμηση της Titan America θα μπορούσε να φτάσει ως τα 3,3 δισ. δολάρια.

Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς, ενώ οι BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale και Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»). Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Prospectusny@ny.email.gs.com.

Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

Ιστορικό υψηλό πωλήσεων και κερδοφορίας για τον Όμιλο και το 2024

Εν τω μεταξύ, εν όψει της έναρξης του roadshow για τη δημόσια προσφορά στην Αμερική των μετοχών της Titan America, η Titan Cement International SA ανακοίνωσε, σύμφωνα με τα τρέχοντα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, ότι ο Όμιλος κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας το 2024, για ένα ακόμη έτος.

Τα ισχυρά αποτελέσματα του 2024 είναι αποτέλεσμα υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλα τα βασικά προϊόντα, σταθερών επιπέδων τιμών, βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας, αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και χαμηλότερου κόστους στερεών καυσίμων.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του Ομίλου για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €2.640 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να υπερβούν τα €585 εκατ. [σε συγκρίσιμη βάση*] ή προ αναπροσαρμογής πάνω από €570 εκατ. έναντι €540 εκατ. το 2023.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των €300 εκατ. [σε συγκρίσιμη βάση] ή προ αναπροσαρμογής της τάξης των €285 εκατ. Ως αποτέλεσμα τα Κέρδη ανά Μετοχή αναμένεται να κυμανθούν άνω των €3,8/μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω των €630 εκατ. σε σύγκριση με €660 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ ο δείκτης μόχλευσης/αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς κέρδη EBITDA αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 1,1x.

Ο Όμιλος Τιτάν θα ανακοινώσει τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2024 στις 27 Μαρτίου 2025, ενώ προγραμματίζεται την ίδια ημέρα τηλεδιάσκεψη.

*Συγκρίσιμη βάση: Αναπροσαρμοσμένα προ φόρων έξοδα για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους περίπου €18 εκατ. που σχετίζονται με τη διαδικασία εισαγωγής στις ΗΠΑ και με πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ελλάδα.

