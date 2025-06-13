Με πτώση, αλλά μακριά από τα χαμηλά ενδοσυνεδριακά επίπεδα, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επηρεάζεται από το παγκόσμιο αρνητικό κλίμα.

Οι αγορές υποχωρούν μετά την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως ο χρυσός, ενώ ράλι πραγματοποιούν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.835,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.811,30 μονάδες (-2,35%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε με πτώση 0,40%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 24,89%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,359 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 55.249.099 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,50%), των ΕΛΠΕ (+1,555) και του ΔΑΑ (+0,70%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,8%), της Ελλάκτωρ (-3,34%), του ΟΛΠ (-3,30%), της Aegean Airlines (-3,13%), της Jumbo (-2,83%), της Alpha Bank (-2,77%) και της Τιτάν (-2,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.437.582 και 11.725.021 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 64,87 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 49,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 90 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,99%) και Minerva (+2,91%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-16,44%) και Unibios (-4,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4200 -1,28%

OPTIMA:19,2400 -0,31%

ΤΙΤΑΝ: 39,6500 -2,10%

ALPHA BANK: 2,7050 -2,77%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 -3,13%

VIOHALCO: 5,6500 -0,53%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,7900 -0,40%

ΔΑΑ:10,1400 +0,70%

ΔΕΗ: 13,7800 -0,86%

COCA COLA HBC:46,0200 -0,60%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3300 -3,34%

ΕΛΠΕ: 7,8700 +1,55%

ELVALHALCOR: 2,4600 +2,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,7500 -0,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 -0,17%

EUROBANK: 2,2960 -0,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3300 -0,63%

MOTOR OIL: 24,8800 αμετάβλητη

JUMBO: 28,2000 -2,83%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,0400 -1,10%

ΟΛΠ:46,8500 -3,30%

ΟΠΑΠ: 19,1400 -3,38%

ΟΤΕ: 16,9200 +0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5000 -1,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 3.538,87 -1,06%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

