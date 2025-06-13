Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής στους πυρόπληκτους δήμους» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στους πυρόπληκτους δήμους της Αττικής, με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και στην ανεργία των νέων.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 100 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της τοποθέτησης προσωπικού στις κάτωθι δημοτικές ενότητες και δήμους:

i. Δημοτικές Ενότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

ii. Δήμος Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

iii. Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας-Ροδόπολης και Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

iv. Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

v. Δημοτικές ενότητες Μαραθώνος, Βαρνάβα, Γραμματικού και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

vi. Δήμος Βριλησσίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

vii. Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

viii. Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του προγράμματος για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της - εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ - Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/eidiko-proghramma-apaskholisis-100-anerghon-katikon-ton-piroplikton-periokhwn-tis-attikis-stoys-piropliktoys-dimoys.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 άνεργων κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής στους πυρόπληκτους δήμους (Νομικό Πλαίσιο-Υποστηρικτικό Υλικό).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

- μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αίτησής τους ή

- από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και, σε περίπτωση αποκλεισμού τους για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αιτιολογημένες ενστάσεις, με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από το Σάββατο 14 Ιουνίου 2025 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 16 Ιουνίου και ώρα 12:00 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://www.dypa.gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 και ώρα 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ.

