Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Ιουνίου

Στις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.400.000 ευρώ σε 31.400 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, έξοδα κηδείας)

Χρήματα σε πορτοφόλι

Συνολικά 74.647.853,71 ευρώ θα καταβληθούν σε 79.617 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • - στις 16 Ιουνίου, θα καταβληθούν 197.853,71 ευρώ σε 164 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ,
  • - στις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.400.000 ευρώ σε 31.400 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας),
  • - από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • - 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • - 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • - 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • - 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

