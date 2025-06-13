Συνολικά 74.647.853,71 ευρώ θα καταβληθούν σε 79.617 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 16 Ιουνίου, θα καταβληθούν 197.853,71 ευρώ σε 164 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ,

- στις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.400.000 ευρώ σε 31.400 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας),

- από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

