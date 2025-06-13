ΥΠΕΘΟ: Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαιώνει τη θετική πορεία του «Ελλάδα 2.0»

Η Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαιώνει τη θετική πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Έκθεση των Επιτροπών Προϋπολογισμών και Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου συντάχθηκε μετά από την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στη χώρα μας Ευρωβουλευτές που απαρτίζουν την αρμόδια διακομματική Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας είχαν συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και με εκπροσώπους φορέων, ενώ πραγματοποίησαν και επιτόπιες επισκέψεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεταξύ άλλων, στην Έκθεση τονίζεται ότι η προσέγγιση του RRF, το οποίο συνδυάζει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, έχει αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο, και μάλιστα, σύμφωνα «με πρόσφατες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η πλήρης εκτέλεση του NRRP θα συμβάλει σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9% έως το 2026, κυρίως λόγω της αύξησης των συνολικών επενδύσεων και της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης (180.000 νέες θέσεις εργασίας), των ιδιωτικών επενδύσεων, των εξαγωγών και των φορολογικών εσόδων.»

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Siegfried Muresan, μετά το πέρας της επίσκεψης στην Αθήνα τον Απρίλιο, σε δημόσιες δηλώσεις του, είχε επαινέσει τις Ελληνικές Αρχές-τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο-, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά την εφαρμογή του RRF». Και, είχε χαρακτηρίσει τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως «σαφή παραδείγματα επιτυχίας της Ελλάδας στην κινητοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε. για σημαντικά αποτελέσματα», που συμβάλλουν «στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων πολιτών».

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Η θετική έκθεση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που επισκέφθηκε την χώρα μας τον Απρίλιο για να αξιολογήσει την πρόοδο του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», επιβεβαιώνει -προερχόμενη από ανεξάρτητο φορέα- την καλή έως σήμερα πορεία του εθνικού μας σχεδίου. Ταυτόχρονα μας γεμίζει ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Η διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του «Ελλάδα 2.0» που κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ στην ΕΕ».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Τα συμπεράσματα της Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», σε συνέχεια της επίσκεψης στη χώρα μας της αρμόδιας διακομματικής ομάδας Ευρωβουλευτών, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα, όχι μόνο συνεχίζει να απορροφά με εντατικούς ρυθμούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά, ταυτόχρονα, επιταχύνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Χωρίς σε καμία περίπτωση να πανηγυρίζουμε, με σχέδιο, αποφασιστικότητα, καθημερινή σκληρή δουλειά και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ που εξασφαλίσαμε. Με σεβασμό στη δημοσιονομική στοχοθεσία, διατηρούμε τη δυναμική της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, με στόχο ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα για όλους.»

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Στο πλαίσιο αξιολόγησης του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η διακομματική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου επισκέφτηκε την Αθήνα τον Απρίλιο και με τη θετική της έκθεση, επιβεβαίωσε την πολύ καλή πορεία του ελληνικού σχεδίου. Κεντρικό ρόλο στην αύξηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία διπλασιάστηκε σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχουν οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω του ελληνικού σχεδίου, τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ στην ΕΕ, ενώ εκτιμάται ότι η πλήρης υλοποίηση του σχεδίου θα συνεισφέρει στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6.9% έως το 2026, της απασχόλησης, των ιδιωτικών επενδύσεων, των εξαγωγών και των φορολογικών εσόδων. Συνεχίζουμε εντατικά και με ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων προς όφελος των συμπολιτών μας.»

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη υπογράμμισε: «Η πρόσφατη θετική έκθεση της διακομματικής επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την πορεία του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειές μας για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων αποδίδουν ήδη εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ αξιοποιείται πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: « Η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζεται εντατικά, η χώρα μας σημειώνει σταθερά υψηλές επιδόσεις στην αξιοποίηση αυτού του καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου που αποδίδει όλο και περισσότερα απτά αποτελέσματα στην οικονομία και κυρίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών»

Με αφορμή την Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου επισημαίνεται ότι η Ελλάδα:

• Είναι πρώτη μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους ΤΑΑ που έχει εξασφαλίσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (36 δις – 16,3% του ΑΕΠ 2023)

• Είναι πρώτη μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους που έχει εκταμιεύσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (21,3 δις ευρώ – 9,7% του ΑΕΠ 2023).

• Βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών όσον αφορά τις εκταμιεύσεις ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου της (59% του συνολικού προϋπολογισμού της).

• Βρίσκεται στη στενή ομάδα των έξι χωρών που έχουν υποβάλει πέντε ή περισσότερα αιτήματα πληρωμής.

• Με 139 εκπληρωμένα ορόσημα, έχει ποσοστό επίτευξης 35%, άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου του που είναι 32%.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση:

• η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά σταθερά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

• Περίπου το 60% των πόρων του προγράμματος έχουν ήδη φτάσει ως έσοδο στην χώρα.

• Σχεδόν οι μισοί από τους συνολικούς πόρους (σχεδόν 17 από τα 36 δις έχουν διατεθεί και καθημερινά διοχετεύονται στην οικονομία ως πληρωμές και ως δανειακές συμβάσεις).

• Επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι για το 2024, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου στόχου για την απορρόφηση πόρων από το σκέλος των επιχορηγήσεων.

• Υλοποιούνται μεγάλες παρεμβάσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, για τη στήριξη της ιδιωτικής οικονομίας, για την ενίσχυση των κοινωνικού πλέγματος και της συνοχής.



Πηγή: skai.gr

