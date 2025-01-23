Τροπολογία για το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης στο ρεύμα

Τροπολογία για το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1.2.2025, κατέθεσε, σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σκοπός της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ο καθορισμός διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, για την πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες που αυτό είναι πιο φθηνό, κυρίως λόγω της υψηλής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Βάσει της τροπολογίας επιτρέπεται ο καθορισμός χρονικών περιόδων εντός της ίδιας ημέρας, κατά τις οποίες οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν μειωμένο τιμολόγιο στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι παραπάνω περίοδοι, οι ενέργειες που απαιτούνται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), τα επιμέρους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και των καταναλωτών, η διάρκεια ισχύος των καθοριζόμενων χρονικών περιόδων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου και τη μετάβαση από το ισχύον σύστημα στο νέο.

Επιπρόσθετα, η τροπολογία ορίζει πως οι υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας στις οποίες προβλέπεται ωράριο μειωμένης τιμολόγησης παραμένουν σε ισχύ, ενσωματώνοντας αυτοδίκαια το νέο ωράριο, εάν αυτό είναι δυνατό βάσει των τεχνικών προδιαγραφών των εγκατεστημένων μετρητών.

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής δικαιούται, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση προμήθειας.

Όπως έχει, ήδη, ανακοινώσει ο κ. Σκυλακάκης το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρώτη φάση αφορά στους καταναλωτές που διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).

Στο νέο σύστημα θα υπάρχουν η μεσημβρινή ζώνη και η νυχτερινή ζώνη και το ωράριο αυτών θα διαφέρει τον χειμώνα από το καλοκαίρι. Ειδικότερα, τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία θα ισχύουν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Σημειώνεται πως στο ίδιο σχέδιο νόμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε μία ακόμη τροπολογία, η οποία αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Εμπορίας Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.