Φόβοι για διψήφιο ποσοστό απωλειών σε παγκόσμιο ΑΕΠ εξαιτίας αλλεπάλληλων δασμών

Η επιβολή αλλεπάλληλων τελωνειακών δασμών θα ήταν «καταστροφική», προειδοποίησε σήμερα από το Νταβός η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητώντας απ’ όλον τον κόσμο να «κρατήσει την ψυχραιμία του».

«Ακόμη και αν ανακοινωθούν τελωνειακοί δασμοί, σας παρακαλώ, παραμείνετε ψύχραιμοι», είπε η Ενγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τις τελευταίες ημέρες να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό, τον Καναδά, την ΕΕ και την Κίνα.

«Αισθάνομαι ότι πολλοί πανικοβάλλονται» με το θέμα αυτό «και πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα», πρόσθεσε η Οκόντζο-Ιουεάλα.

«Εάν ανταποδίδαμε, είτε πρόκειται για δασμούς ύψους 25%, έως και 60%, και επιστρέψουμε στη δεκαετία του 1930, θα δούμε διψήφιες απώλειες στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Είναι καταστροφικό», τόνισε.

«Όλος ο κόσμος θα το πληρώσει. Όλος ο κόσμος και οι φτωχότερες χώρες ακόμη περισσότερο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

