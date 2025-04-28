Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με οριακή πτώση 0,22%

Οριακή πτώση 0,22% σημείωσε σήμερα ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κλείνοντας στις 1701 μονάδες με 59 μετοχές να κλείνουν ανοδικές, 60 πτωτικές και 33 αμετάβλητες, μην μπορώντας να συντονιστεί με την ανοδική τροχιά που ακολουθούν τι ευρωπαϊκές αγορές.

Το υψηλό ημέρας ήταν στις 1.714,39 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 1.700,95 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει άνοδο +0,99% εντός του Απριλίου, με δύο συνεδριάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Απρίλιος με την φετινή απόδοση να προσεγγίζει +15,8%.

Οριακές μειώσεις επικράτησαν στις τράπεζες. Αlpha Bank και την Πειραιώς υποχώρησαν πάνω -1%, ενώ μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Ελλάκτωρ, λόγω της μείωσης των οικονομικών της μεγεθών ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και των αποεπενδύσεων. Η Jumbo ενισχύθηκε σημαντικά, με τους επενδυτές να περιμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2024, τα οποία ανακοινώνονται μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.

Κοντά στο ιστορικό υψηλό των 44 ευρώ έκανε η Metlen, καθώς η Capital Markets να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διοίκηση της εισηγμένης ανακοίνωσε επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ με στόχο την εμπορική εφαρμογή καινοτόμου και ιδιόκτητης τεχνολογίας για την ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά κατάλοιπα. Ήπια άνοδο παρουσίασε ο ΟΠΑΠ, προκειμένου να κατακτήσει τα ευρώ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Ιούνιος 2009).

Οριακή υποχώρηση -0,66% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, κλείνοντας στις 1.577,69 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά -0,32% στις 4.212,32 μονάδες, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά +0,49% στις 2.576,24 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 100,19 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 6,01 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 19,9 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 11,4 εκατ. ευρώ. Στα 118,85 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Ειδικότερα στις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -1,74% η Πειραιώς -1,2%, η Eurobank -0,28% και η Εθνική -0,15%. Η Attica Bank υποχώρησε -1,69% η Τράπεζα. Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη στα 5,6 ευρώ, και η Optima bank ενισχύθηκε +0,76%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

