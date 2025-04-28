«Βουτιά» της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο - Μειωμένες κατά 17% οι άδειες

Συρρίκνωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας τον πρώτο μήνα του 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), κατά τον Ιανουάριο 2025, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.762 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 288.063 m2 επιφάνειας και 1.260.482 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 17,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 37,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 38,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 1.746 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 282.535 m2 επιφάνειας και 1.234.455 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 37,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 38,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το ίδιο διάστημα, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.528 m2 επιφάνειας και 26.027 m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2025, είναι 2,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2024 έως τον Ιανουάριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 30.631 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.114.222 m2 επιφάνειας και 31.219.130 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2023- Ιανουαρίου 2024 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2024- Ιανουαρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 12,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2023- Ιανουαρίου 2024.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,4%



Πηγή: skai.gr

