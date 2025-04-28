Υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 1,7 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους δείχνουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, με το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου 627 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.610 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2.364 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.498 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 616 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.987 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 1.423 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού (μεταβιβαστικές πληρωμές προς ΟΚΑ και εξοπλιστικά προγράμματα) και ποσό 696 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό των επενδυτικών δαπανών, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επιπλέον, από τα φορολογικά έσοδα ποσό ύψους 887 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που εισπράχθηκε τον μήνα Μάρτιο, είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, ενώ ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 534 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό του α’ τριμήνου περιλαμβάνεται και είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 168 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.697 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.822 εκατ. ευρώ ή 11,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχονται: α) η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ ύψους 887 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάρτιο αντί του μηνός Απριλίου που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί, β) η είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 168 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και γ) τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.110 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν τα προαναφερθέντα ποσά της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, της είσπραξης μέρους του φόρου εισοδήματος, καθώς και της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Εξαιρουμένων αυτών, τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 18.270 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 663 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Ι. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 16.824 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.758 εκατ. ευρώ ή 11,7% έναντι του στόχου κυρίως εξαιτίας : α) της είσπραξης τον Μάρτιο της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, καθώς και της είσπραξης μέρους του φόρου εισοδήματος, όπως προαναφέρθηκε και β) της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (Φ.Π.Α, ΕΦΚ κ.λπ.) και της καλύτερης απόδοσης των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 6.551 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 365 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1.596 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 55 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.081 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 826 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 6.101 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 375 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 319 εκατ. ευρώ, οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 190 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου λόγω εμπροσθοβαρούς πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

ΙΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.441 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 188 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 1.215 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 324 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.068 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 283 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 762 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 762 εκατ. ευρώ, ποσό 105 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.414 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1.629 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.732 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.320 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 315 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.635 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.953 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.652 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.508 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.717 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4.945 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.252 εκατ. ευρώ ή 33,9% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ποσού 887 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Απρίλιο, καθώς και στην είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώμενου ύψους 168 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τους επόμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως προαναφέρθηκε.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.722 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 215 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 512 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 888 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 845 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.295 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 187 εκατ. ευρώ

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.144 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 265 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 1.123 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 300 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 189 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 339 εκατ. ευρώ, ποσό 8 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων μηνός Μαρτίου ανήλθαν σε 555 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ από τον στόχο (490 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ μηνός Μαρτίου ανήλθαν σε 1.131 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 291 εκατ. ευρώ από τον στόχο (840 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025 ανήλθαν στα 16.086 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.152 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.238 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 781 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.456 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 978 και 445 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες πληρωμές είναι οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 455 εκατ. ευρώ, καθώς και η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.791 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 696 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 1.021 εκατ. ευρώ.

