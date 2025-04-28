Με στελέχη του ΔΝΤ εν όψει αποστολής στην Ελλάδα για την αξιολόγηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (Financial Sector Assessment Program) που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2025 συναντήθηκε η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωσταντίνου στο περιθώριο της συμμετοχής της στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η άσκηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης των χωρών από το ΔΝΤ, και για την Ελλάδα θα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί από το 2006.

Ακολούθως η κυρία Παπακωσταντίνου συναντήθηκε με εκπροσώπους κεντρικών τραπεζών και συνομίλησε μαζί τους για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και με στελέχη του ΔΝΤ.

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ παρακολούθησε τις συνεδριάσεις της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC) και το ετήσιο International Banking Seminar του Group of 30. Την Πέμπτη 24 Απριλίου συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι κεντρικές τράπεζες λόγω του μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Η διοργάνωση της συνάντησης στο περιθώριο της Συνόδου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν κεντρικές τράπεζες της ΕΕ για στενότερη συνεργασία μεταξύ των γυναικών που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια κεντρικών τραπεζών διεθνώς.

