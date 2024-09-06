Economist-Θεοδωρικάκος: «Τις επόμενες εβδομάδες το νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για την πατρίδα μας»

Το νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα θα παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε ώστε να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες το νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για την πατρίδα μας» τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι «βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου θα είναι η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία». Μιλώντας στην 4η Μητροπολιτική Σύνοδο Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Metropolitan Summit) που οργανώνει το Economist σε συνεργασία με το Powergame.gr με τίτλο «Δημιουργία μονοπατιών για την ευημερία, τη σταθερότητα και τη συνοχή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ο υπουργός επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η προσέλκυση επενδύσεων είναι μια από τις πιο κρίσιμες αρμοδιότητες του υπουργείου ανάπτυξης και ο τομέας της κυκλικής οικονομίας προσελκύει συνεχώς περισσότερες επενδύσεις στην πατρίδα μας.

Παράλληλα γνωστοποίησε: «από το πρόγραμμα του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έχουμε ξεχωρίσει την αναβάθμιση 20 βιομηχανικών πάρκων με χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης 45 εκατ. ευρώ ενώ είναι στις προθέσεις μας να δώσουμε ακόμη περισσότερα χρήματα και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία το επόμενο διάστημα».

Σχετικά με τη μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) σημείωσε ότι η φιλοδοξία της Ελλάδας είναι να αποτελέσει πρότυπο ενώ τόνισε ότι «το πλάνο επενδύσεων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας στοχεύει στο να ενεργοποιήσει τα επόμενα 6 χρόνια το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ βιώσιμων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ».

Επιπλέον, εξέφρασε την πρόθεση του υπουργείου να δημιουργήσει ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις νέες επενδύσεις, διαβεβαίωσε για την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων προσέλκυσης επενδύσεων και ανέφερε ότι τις επόμενες εβδομάδες επίκειται η μεταρρύθμιση με την οποία το υπουργείο ανάπτυξης θα είναι ο αποκλειστικός φορέας στη χώρα που θα υποδέχεται επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο συνέδριο, χαρακτήρισε σημαντικά γεγονότα την αξιολόγηση του οίκου DBRS που αναμένεται και την ομιλία του πρωθυπουργού αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι το υπουργείο ανάπτυξης ρυθμίζει τη λειτουργία της οικονομίας, σήκωσε στην πλάτη του το θέμα της ακρίβειας και ωρίμασε τις διαδικασίες για τον έλεγχο της αγοράς. Επιπλέον, σχολίασε ότι η χώρα άρχισε να εμπιστεύεται τον ιδιωτικό τομέα και πρόσθεσε: «καταφέραμε τα 5 τελευταία χρόνια και δημιουργήσαμε μεσοσταθμικά 100.000 θέσεις εργασίας ετησίως. 500.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά από το 2019 έως σήμερα» πρόσθεσε. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ακόμη ότι το 2024 υπάρχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 χρόνων και το 2025 θα είναι ακόμη υψηλότερο και το 2026 ακόμη υψηλότερο. Για την κυκλική οικονομία είπε ότι η Ελλάδα έχει στρατηγική με άξονες την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την κατάρτιση και την ανταγωνιστικότητα – στήριξη των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Μούργος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου περιβαλλοντικής διαχείρισης TEXAN, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως σημαντικό επενδυτικό προορισμό, ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας είναι κάτι καθοριστικό και επισήμανε ότι ο όμιλος δημιούργησε 400 θέσεις εργασίας και άλλες χίλιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν ως το 2026.

