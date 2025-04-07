Φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εισηγείται το ΔΝΤ για την Ελλάδα, ώστε να διατηρηθεί η ισχυρή ανάπτυξη, να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και να προστατευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση του ΔΝΤ τονίζεται ότι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων πάνω από 2% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του χρέους και θα δημιουργήσει αποθέματα έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Σύμφωνα με το Ταμείο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ευνοϊκές, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για την αντιμετώπιση των «κατάλοιπων της κρίσης και των διαρθρωτικών ανισορροπιών» που απαιτείται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα».

Για το 2025, το ΔΝΤ προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,1% και οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τη στήριξη έργων που χρηματοδοτούνται από το Next Generation EU (Ταμείο Ανάκαμψης), ενώ η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα παραμείνει σταθερή, υποστηριζόμενη από την ευνοϊκή αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος.

Με τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (σ.σ.: που δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων) θα είναι πιο επίμονος λόγω των αυξήσεων στις τιμές των υπηρεσιών και των μισθών, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Για τον λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, η έκθεση αναφέρει ότι είναι σε σταθερά πτωτική τάση, αν και είναι ακόμη υψηλός.

Το τραπεζικό σύστημα έχει ενισχύσει περαιτέρω την ανθεκτικότητά του, υποστηριζόμενο από την ενίσχυση του ισολογισμού του. «Η ποιότητα του ενεργητικού στις συστημικά σημαντικές τράπεζες έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται σε περίπου 3%. Οι τράπεζες διατήρησαν υψηλά κέρδη, τα οποία μαζί με τις εκδόσεις κεφαλαιακών μέσων έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκειά τους. Οι κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης έχουν μειωθεί αισθητά, με τα αποθέματα ασφαλείας πολύ υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις και τον μέσο όρο της ΕΕ», σημειώνεται.

«Τα εναπομείναντα κατάλοιπα της κρίσης και οι διαρθρωτικές προκλήσεις που απορρέουν από το ακόμη χαμηλό επίπεδο των συνολικών επενδύσεων, τις δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές, την υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας και τους αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους, επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», αναφέρει το Ταμείο, προσθέτοντας ότι η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές του ΔΝΤ επαίνεσαν την ισχυρή πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία οφείλεται στα ισχυρά έσοδα, εν μέρει λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Συμφώνησαν ότι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 2% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του χρέους και θα δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας έναντι μελλοντικών σοκ.

Σημειώνοντας τις σημαντικές επενδυτικές ανάγκες, μεταξύ άλλων για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια, οι διευθυντές του ΔΝΤ συνέστησαν «να δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις για να βοηθήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών και περιορίζοντας τις πιέσεις στις δαπάνες, ιδίως στις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιου τομέα».

Οι διευθυντές υπογράμμισαν την πρόσφατη πρόοδο για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τόνισαν τη σημασία περαιτέρω προσπαθειών για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών εμποδίων από την πλευρά της προσφοράς και την τόνωση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης. Τόνισαν ότι η αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ιδίως των γυναικών, και η καλλιέργεια ενός καλύτερα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού θα ενίσχυαν τις προοπτικές ανάπτυξης. «Συμφώνησαν ότι η μείωση του ρυθμιστικού βάρους και των εμποδίων για την είσοδο των επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέας των υπηρεσιών, θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό και θα αύξανε την παραγωγικότητα».

Μία ευρεία πρόοδος στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση του χρέους που κληροδότησε η κρίση, στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην περαιτέρω ενίσχυση του δυναμισμού και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, σημείωσαν.

Οι διευθυντές συνέστησαν ότι τα σημερινά αυξημένα κέρδη των τραπεζών θα πρέπει να αξιοποιηθούν πρωτίστως για την ενίσχυση των κεφαλαιακών μαξιλαριών και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών, αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητά τους.

Κ. Πιερρακάκης: Η έκθεση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακακης αναφορικά με τα παραπάνω, επεσήμανε ότι: «Σε μια περίοδο διεθνών ανατροπών, η έκθεση που δημοσίευσε πριν από λίγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύει τη χώρα σε παράγοντα σταθερότητας και τονίζει τη διαρκή πρόοδό».

Αναλυτικά, η δήλωση του υπουργού είναι η εξής:

Αναλυτικά, η δήλωση του υπουργού είναι η εξής:

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ καταγράφει τη σημαντική οικονομική πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα και αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές της προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές. Με βασικό μοχλό τις επενδύσεις, το πραγματικό ΑΕΠ διατηρεί την ανοδική του πορεία. Η συνέχεια στην αποκλιμάκωση της ανεργίας στη διετία 2025- 2026, σε συνδυασμό με τη μείωση του πληθωρισμού και την ενίσχυση των εισοδημάτων, αναμένεται να δώσουν συνέχεια στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με θετική επίπτωση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που ανακάμπτει ταχύτατα και ισχυροποιείται. Το Ταμείο αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημοσιονομική εξυγίανση ως προϊόν της ισχυρής ανάπτυξης, της μείωσης της φοροδιαφυγής και της μεταρρύθμισης του κράτους που υλοποιούμε αταλάντευτα από το 2019. Θα τηρήσουμε στο ακέραιο τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση του Ταμείου αναδεικνύει περιοχές στις οποίες υπάρχει περιθώριο περαιτέρω προόδου, όπως η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί με αποφασιστικότητα μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις της χώρας μας στους κρίσιμους αυτούς τομείς. Συνολικά, η οικονομική πολιτική θα κινηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα για τη χώρα, με τελικό στόχο τη σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελληνίδων και των Ελλήνων μέσα από την πραγματική σύγκλιση».

Κ. Χατζηδάκης: Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται κι από τον πιο αυστηρό κριτή της

«Η Ελλάδα έχει πάψει πια να είναι το «μαύρο πρόβατο»! Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των διεθνών οργανισμών που υπογραμμίζουν τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία: Αφενός έρχεται μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων κι αφετέρου κανείς δεν ξεχνά πόσο αυστηρός κριτής για την πατρίδα μας υπήρξε το ΔΝΤ όλες τις περασμένες δεκαετίες – κι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επαινεί τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης. Σημειώνει την ισχυρή επίδραση στα έσοδα τόσο της ανάπτυξης της οικονομίας όσο και των αποφασιστικών πρωτοβουλιών μας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αναγνωρίζει την πρόοδο στον τραπεζικό τομέα, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις τράπεζες να ανακτούν την ευρωστία τους. Τονίζει ακόμα την πρόοδο στην προώθηση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Ενώ παράλληλα προβλέπει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, με βασικό εργαλείο τις επενδύσεις. Κι αυτό θα έχει θετική αντανάκλαση και στον περαιτέρω περιορισμό του δημόσιου χρέους.

Κανείς δεν ισχυρίζεται φυσικά πως έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια συνταγή: Με μια νοικοκυρεμένη πολιτική στα οικονομικά και προωθώντας όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Για να μειώσουμε κι άλλο την ανεργία, με την πιο ισχυρή συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών και των νέων. Για να αυξήσουμε τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Και για να πετύχουμε τον μεγάλο εθνικό στόχο της σύγκλισης με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την πολιτική σοβαρότητας και υπευθυνότητας κερδισμένοι βγαίνουν και θα συνεχίσουν να βγαίνουν, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες!»

