Ισχυρές πιέσεις για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση δέχεται η αμερικανική αγορά μετοχών στον απόηχο των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τον εμπορικό πόλεμο με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, γεγονός που πυροδότησε φόβους για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας και κλυδωνίζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνών.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street ξεκίνησαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με πτώση άνω του 4%, περιορίζοντας όμως πολύ γρήγορα τις απώλειές τους.

Αυτήν την ώρα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση σχεδόν 1.000 μονάδων ή 2,6%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq υποχωρεί κατά 1,8%. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, που αποτελεί και τον σηματωρό της αγοράς, κατρακυλά 2% χαμηλότερα και φλερτάρει με bear market, καθώς την Παρασκευή έκλεισε 17,4% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον Φεβρουάριο.

«Βουτιά» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό ισχυρή πίεση εξακολουθούν να βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα Δευτέρα, με τους δείκτες να κινούνται στο βαθύ κόκκινο ανακτώντας ωστόσο ορισμένες από τις πρωινές τους απώλειες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατρακύλησαν σε χαμηλό 16 μηνών στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι δασμοί που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει τεράστιες ανησυχίες στους επενδυτές για τον βαθμό που οι βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ μπορούν να πληγούν ενώ παράλληλα φοβούνται για μια παγκόσμια ύφεση αφού ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο επιμένει στην επιθετική του ρητορική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα αλλά προχώρησε και σε νέες «εμπρηστικές» δηλώσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με πτώση σχεδόν 6%, στην πορεία ωστόσο περιόρισε ελαφρώς τις απώλειές του και πλέον διολισθαίνει κατά 4,8%.

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας δείκτης DΑΧ της Φρανκφούρτης που κατέγραψε απώλειες σχεδόν 9,5% στο άνοιγμα, σημειώνει πτώση 4,6%, ενώ αντίστοιχη «βουτιά» καταγράφει και ο γαλλικός CAC 40 που υποχωρεί κατά 4,5%. Στο «κόκκινο» κινείται και ο FTSE MIB του Μιλάνου ο οποίος βυθίζεται κατά 5%, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 χάνει 4,8%.

Την ίδια ώρα ο FTSE 100 στο Λονδίνο πέφτει 4,1%.

Υποχωρούν οι αμυντικές μετοχές

Εν τω μεταξύ, πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, οι οποίες είχαν σημειώσει σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες εν μέσω της πίεσης για ενίσχυση της στρατιωτικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές εν μέσω φόβων για επιβράδυνση ή ακόμα και ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, στρέφονται σε πιο ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, τα κρατικά ομόλογα και τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος.

Ωστόσο, περιόρισε τις αρχικά πολύ υψηλότερες απώλειές τους.

Η Rheinmetall AG, η οποία έχανε νωρίτερα 13%, πλέον υποχωρεί κατά 3%, ενώ η Hensoldt AG από το -14%, έχει μαζευτεί στο -5%.

Οι μετοχές του γερμανικού αμυντικού κολοσσού Thyssenkrupp υποχωρούν 7,2%, από το -10% νωρίτερα, η σουηδική αμυντική εταιρεία Saab που έχανε άνω του 7% διολισθαίνει κατά 3,4%, ενώ η διαπραγμάτευση σταμάτησε για την ιταλική Leonardo μετά από μια απότομη πτώση.

Πτώση και για το ελληνικό χρηματιστήριο

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται και το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς συνεχίζεται το sell off στις διεθνείς αγορές. O Γενικός Δείκτης σημειώνει «βουτιά» 7,43% και διαμορφώνεται στις 1,478,84 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατρακυλά 7,80% χαμηλότερα, στις 3.617,74 μονάδες. Ανάλογη πτώση, κατά 7,73%, σημειώνει και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ το 10% αγγίζουν οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη (-9,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 6,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 6,97%.

Κάτω από τα 60 δολ. το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή οι φόβοι ότι οι δασμοί που έχει επιβάλλει ο Πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ -και ενδεχομένως και άλλες οικονομίες- σε ύφεση και άρα σε μείωση της ζήτησης, οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 60 δολ. το βαρέλι.

Τα συμβόλαια αργού υποχωρούν πάνω από 3%, στα 59,74 δολ., ύστερα από πτώση 6% που κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται πως τελευταία φορά που οι τιμές του πετρελαίου είχαν βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα ήταν τον Απρίλιο του 2021.

Η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού έρχεται στον απόηχο των ανησυχιών ότι οι δασμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν υψηλότερα κόστη στις επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της θα πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

«Μάτωσαν» τα χρηματιστήρια στην Ασία

Βουτιά πάνω από 12% κατέγραψε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και πάνω από 16 χρόνια. Ο δείκτης Hang Seng έχανε 12,4% και βρισκόταν στις 20.021,32 μονάδες γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος και έκλεισε στο 13,2%, την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1997.

Επίσης, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 6,2% καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών Alibaba και Tencent σημείωσαν πτώση πάνω από 8%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε νωρίτερα κατά 9% ενώ έκλεισε με πτώση 7,68%.

Ο ιαπωνικός τραπεζικός δείκτης TOPIX βυθίστηκε έως και 9,6%.

Στην αγορά της Νότιας Κορέας ο Kospi κατέγραψε απώλειες νωρίτερα έως και 8%, ενώ οι συναλλαγές διακόπηκαν για πέντε λεπτά καθώς οι μετοχές κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση.

Υποχωρεί ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης

Παράλληλα, ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης Sentix υποχώρησε στις -19,5 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2023, από -2,9 που ήταν τον Μάρτιο.

Η Sentix, εξηγεί ότι «το δασμικό σφυρί του Τραμπ» έχει σφυρηλατήσει την αισιοδοξία, με τις οικονομικές προσδοκίες για την Ευρωζώνη να πέφτουν πλέον με ρυθμό ρεκόρ.

Οι οικονομικές προσδοκίες των ΗΠΑ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008, ενώ το σοκ των δασμών πυροδότησε φόβους για παγκόσμια ύφεση.

