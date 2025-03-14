Αυξήθηκαν οι υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2024, με τους κλάδους που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις να είναι τα καταναλωτικά αγαθά (αύξηση 27,9%) και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (αύξηση 21,1%).

Επ' αφορμή της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή (15 Μαρτίου) η Συνήγορος του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή (15 Μαρτίου) είναι διαχρονικό, επίκαιρο και ουσιαστικό για την ελληνική κοινωνία: Η προστασία των καταναλωτών στη διάδρασή τους με την αγορά. Δικαίωμα και ανάγκη.

Το μήνυμα αυτό τιμάει και υπηρετεί σε κάθε πεδίο και με κάθε τρόπο, πρωτίστως, η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή", η οποία επιτελεί ένα σημαντικό, θεσμικό, διαμεσολαβητικό και συμφιλιωτικό ρόλο ανάμεσα στον καταναλωτή και σε ένα σύγχρονο αλλά παράλληλα δύσκολο και πολυδαίδαλο αγοραστικό περιβάλλον.

Για το 2024, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα αυξημένο φορτίο υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αυξητική τάση που παρουσιάζει ο αριθμός των αναφορών τόσο στην Αρχή όσο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των υποθέσεων που χειρίζονται αμφότεροι έχει αυξηθεί για το έτος 2024 κατά 14,1% από το 2023 ήτοι 19.061 υποθέσεις (έναντι 16.709 το 2023), με τους κλάδους που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις να είναι τα καταναλωτικά αγαθά (αύξηση 27,9%) και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (αύξηση 21,1%).

Μπροστά σε αυτήν την κομβική περίοδο αυξημένων αναγκών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δηλώνει παρών και παραμένει προσηλωμένος στην επίλυση των διαφορών που προκύπτουν καθημερινά ανάμεσα στον καταναλωτή και την αγορά, συντελώντας μαζί με άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης όσο και με άλλες συναρμόδιες Αρχές στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Το 2025 ευχόμαστε να είναι ένα έτος σταθμός για την Αρχή, ώστε να επιτευχθεί η θεσμική ενδυνάμωσή της, προκειμένου να μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο θεματοφύλακα των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

