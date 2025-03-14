Ράλι καταγράφει η τιμή του χρυσού, καθώς ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 3.000 δολαρίων η ουγγιά. Η νέα τιμή ρεκόρ που άγγιξε το πολύτιμο κίτρινο μέταλλο είναι αποτέλεσμα της έντονης αγοραστικής δραστηριότητας από πλευράς κεντρικών τραπεζών, της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, αλλά και των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να ξαναγράψει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, επιβάλλοντας δασμούς σε συμμάχους και στρατηγικούς αντιπάλους.

Ετσι, καθώς ο χρυσός αποτελεί επενδυτικό "καταφύγιο" απέναντι στους γεωπολιτικούς φόβους και τον εμπορικό πόλεμο, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αλκοολούχων προϊόντων, έφτασε να διαπραγματεύεται με άνοδο 2,94%, φθάνοντας τα 3.000,85 δολάρια.

Χθες, Πέμπτη, είχε ήδη καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα τελευταία 25 χρόνια η τιμή του χρυσού έχει δεκαπλασιαστεί, ξεπερνώντας ακόμη και τον S&P 500, τον δείκτη αναφοράς για τις αμερικανικές μετοχές, ο οποίος τετραπλασιάστηκε την ίδια περίοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.