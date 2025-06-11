Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,62%, στα 173,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς απορροφήθηκαν οι αρχικές ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,48%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ, του ΟΛΠ, του ΟΠΑΠ και της Jumbo.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.867,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,62%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 173,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.781.888 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+6,99%), του ΟΛΠ (+5,86%), της Jumbo (+2,90%), Lamda Development (+2,69%), του ΟΠΑΠ (+2,10%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,61%), της Eurobank (-1,22%), του ΟΤΕ (-1,11%) και της Τιτάν (-1,11%) και του ΔΑΑ (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 7.567.877 και 5.372.063 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,19 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 46 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+29,75%) και Mermeren (+24,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-11,33%) και Frigoglass (-9,74%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4900 -1,61%

OPTIMA: 19,4800 +1,25%

ΤΙΤΑΝ: 40,2500 -1,11%

ALPHA BANK: 2,7800 +1,09%

AEGEAN AIRLINES: 12,9000 -0,77%

VIOHALCO: 5,7000 +1,06%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,9000 +1,74%

ΔΑΑ: 10,2000 -0,97%

ΔΕΗ: 13,7800 +0,66%

COCA COLA HBC: 46,4800 +0,39%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3780 +6,99%

ΕΛΠΕ: 7,8300 -0,25%

ELVALHALCOR: 2,3650 +1,28%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,9500 +0,92%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -0,34%

EUROBANK: 2,7600 -1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +2,69%

MOTOR OIL: 25,0000 -0,08%

JUMBO: 29,8000 +2,90%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,5000 -0,61%

ΟΛΠ: 49,7000 +5,86%

ΟΠΑΠ: 19,9100 +2,10%

ΟΤΕ: 17,0000 -1,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,6400 +1,15%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 +0,29%

