Κ. Χατζηδάκης: Μειώσαμε τους φόρους, αυξήσαμε τα έσοδα

«Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα για το Δημόσιο συνδυάζοντας τη μείωση των φόρων με τις πρωτοβουλίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση έχουν συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Τα επιπλέον έσοδα επιστρέφουν στην κοινωνία για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής και εθνικής πολιτικής», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο.

«Η μάχη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ανάπτυξη της οικονομίας οδήγησαν το 2024 σε παραπάνω έσοδα, πέρα από αυτά που προέβλεπε ο προϋπολογισμός: 1 δισ., ευρώ από τον ΦΠΑ, 800 εκατ. από τα νομικά πρόσωπα με την εφαρμογή των νέων εργαλείων (MyData κ.α.), 1 δισ. λόγω της μείωσης της ανεργίας και των αυξήσεων στους μισθούς, άρα και της παρακράτησης φόρων, 300 εκατ. από την έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια, και άλλα 500 εκατ. που έχουν να κάνουν επίσης με την ανάπτυξη της οικονομίας. Επικρατεί, όπως είπε, σε κάποιους, η εικόνα ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν κάποιοι «τσιγκούνηδες» που κρατάνε τα χρήματα σε αντίθεση με τους «κιμπάρηδες» της αντιπολίτευσης που θέλουν να τα μοιράσουν».

Τα χρήματα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός διατέθηκαν στις εξής δαπάνες:

-Αυξημένες παραλαβές από τα εξοπλιστικά προγράμματα, 110 εκατ.

-Επιπλέον αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, 40 εκατ.

-Αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, 88 εκατ.

-Αύξηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας, 131 εκατ.

-Αύξηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, 346 εκατ.

-Επιπλέον δαπάνη για συντάξεις, 644 εκατ.

-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 1,3 δισ.

-Αύξηση της αποζημίωσης για τις εφημερίες των γιατρών, 45 εκατ.

-Επίδομα γέννησης, 90 εκατ.

-Ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, 243 εκατ.

«Συνδυάζουμε τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα με πολιτικές κοινής λογικής. Με χαμηλότερους φόρους έχουμε περισσότερα έσοδα. Εφαρμόζουμε έτσι κοινωνική πολιτική με εντονότερο αποτύπωμα και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων το 2026 και το 2027, με έμφαση στους άμεσους φόρους γιατί εκεί το όφελος φαίνεται κατευθείαν στον πολίτη», σημείωσε ο υπουργός. Παρέθεσε επίσης τον κατάλογο με τις 72 συνολικά μειώσεις φόρων που έγιναν τα τελευταία 5,5 χρόνια σημειώνοντας ενδεικτικά ότι η μείωση στους εταιρικούς φόρους, στα μερίσματα και στον εισαγωγικό συντελεστή της φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα από 22 σε 9%, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της οικονομίας, οδήγησαν σε περισσότερα έσοδα. «Αυτές είναι οι πραγματικά προοδευτικές ιδέες και όχι τα αραχνιασμένα δόγματα του παρελθόντος», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου και σε παρεμβάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

-Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 12 μειώσεις φόρων (ασφαλιστικές εισφορές, φοροαπαλλαγή για τα κενά ακίνητα που μισθώνονται, επέκταση απαλλαγής των νεόδμητων από τον ΦΠΑ κλπ.) και 12 αυξήσεις αποδοχών (αύξηση συντάξεων και μισθών στο Δημόσιο, κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α.) , πολύ συγκεκριμένες και με συγκεκριμένους αποδέκτες, με υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.

-Γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με κίνητρα για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την καινοτομία που είναι τα ισχυρότερα στην ΕΕ, για να ενθαρρυνθούν οι νέοι επιχειρηματίες να αναπτύξουν εδώ τις ιδέες τους. «Οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από τις υπεραποσβέσεις απασχολούν εργαζόμενους. Δεν πιστεύω ότι ενοχλεί το ΚΚΕ η πρόσληψη ανέργων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

-Έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. «Αντί να μείνουμε απαθείς και να απολογούμαστε μετά, προχωρούμε στην υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 500.000 ευρώ, στο τέλος ανθεκτικότητας που είναι ανταποδοτικό διότι τα χρήματα πηγαίνουν για τη θωράκιση αυτών των περιοχών και στο τέλος κρουαζιέρας για τον υπερτουρισμό στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ξέρουμε ότι δεν είναι ευχάριστο αλλά οφείλουμε να εξετάζουμε τι είναι χρήσιμο», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

-Περιλαμβάνονται διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην ΑΑΔΕ με την προσθήκη τριών υποδιοικητών και με δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα για μη φορολογικές αρμοδιότητες όπως ισχύει στον ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ. «Τόσο μεγάλο αμάρτημα είναι; Έλληνες και αυτοί, όχι παιδιά ενός κατώτερου θεού», είπε ο υπουργός. Ενώ σε σχέση με την ανανέωση της θητείας του διοικητή, ανέφερε αφενός ότι έχει φέρει αποτελέσματα και αφετέρου ότι η αντιπολίτευση, ενώ είχε την δυνατότητα, δεν τον κάλεσε ποτέ στη Βουλή σε ακρόαση.

-Στο θέμα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο εφαρμόζεται αλλαγή παραδείγματος αφενός με συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς παρατάσεις και αφετέρου με την πρόβλεψη επιβολής προστίμων όχι στις υπηρεσίες που καθυστερούν αλλά στους επικεφαλής τους.

«Η πολιτική μας έχει συγκεκριμένο απολογισμό. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, βρήκαμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση το 2019 και κάθε μέρα επουλώνουμε πληγές. Η αντιπολίτευση επιδίδεται από την άλλη σε μια μόνιμη καταστροφολογία και θεωρεί ταυτόχρονα ότι έχει τη μαγική συνταγή για να γίνει η Ελλάδα Σουηδία. Δοκιμάσαμε στην πατρίδα μας τους λαϊκιστές που έκαναν τους φτωχούς φτωχότερους και όξυναν τα προβλήματα. Εμείς θα μείνουμε στο δρόμο της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και των μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολλών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

