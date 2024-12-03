Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους για τα ζώα που θανατώθηκαν εξ αιτίας της πανώλης και της ευλογιάς.

Σήμερα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των Περιφερειών 5.685.251 ευρώ.

Αναλυτικότερα για αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους πιστώθηκαν 4.737.569,76 ευρώ.

Σε ενισχύσεις πολιτών που παράπλευρα υπέστησαν οικονομική ζημιά από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί 785.091,15 ευρώ.

Για λειτουργικές δαπάνες, προς τις Περιφέρειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, 162.590,10 ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2024, η χώρα κατάφερε να μην έχει πλέον ζώνες προστασίας και επιτήρησης λόγω των κρουσμάτων πανώλης. Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, «η επιτυχία αυτή οφείλεται σε έναν και μόνο παράγοντα: στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των κτηνοτρόφων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας και τους κτηνιάτρους στην πιστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 687/2020. Αποτέλεσμα ήταν η χώρα μας να λάβει τα εύσημα της ΕΕ για τον τρόπο αντιμετώπισης της ζωονόσου και να αποτελέσει πρότυπο για τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για την ευλογιά, η επιτυχής αντιμετώπιση της οποίας, βρίσκεται στα χέρια όλων μας. Είμαι βέβαιος ότι συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων με τους κτηνοτρόφους θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

