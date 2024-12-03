Σε 180 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των δράσεων και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο νομό Καστοριάς όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη- Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για την Καστοριά».

Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων, υπάρχει συντονισμένη κυβερνητική δράση για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής που αφορά στην ανάπτυξη της Καστοριάς και πρόσθεσε ότι η στρατηγική αυτή δίνει απάντηση στην κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν οι τοπικοί φορείς για συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι θα υπάρξει ένα ad hoc πρόγραμμα ύψους 16 εκατ. ευρώ που θα αφορά στους μηλοπαραγωγούς, το οποίο αναμένεται να πληρωθεί έως τον Απρίλιο, μιας και η ζημιά που υπέστησαν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στα έργα που προωθούνται μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων στα οποία συμμετέχει το υπουργείο.

Συγκεκριμένα τα 180 εκατ. ευρώ κατανέμονται ως εξής:

Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν καταβληθεί περίπου 71,8 εκατ. ευρώ σε 6.497 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Για τη βελτίωση των καλλιεργειών έχουν ξεκινήσει εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγματα και αρδευτικά Δίκτυα προϋπολογισμού 87 εκατ. ευρώ. Επίσης, υλοποιούνται 9 έργα αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται 5 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια με προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη 5 εκατ. ευρώ και ένα επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης, με προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη 3 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 2024 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις ύψους 8,4 εκατ. ευρώ σε 1.289 δικαιούχους.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ ο κ. Τσιάρας είπε:

Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, μέχρι σήμερα 6.497 δικαιούχοι έχουν λάβει, 71,8 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά:

Εξισωτική αποζημίωση (ενίσχυση γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους λόγω των γεωγραφικών περιορισμών) 19,2 εκατ. ευρώ και 4.498 ωφελούμενοι

Σχέδια Βελτίωσης: 13,2 εκατ. ευρώ και 252 ωφελούμενοι

Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: 7,1 εκατ. ευρώ και 381 ωφελούμενοι

Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς: 9,8 εκατ. ευρώ και 355 ωφελούμενοι

Υλοποίηση δράσεων της στρατηγικής ανάπτυξης CLLD/LEADER: 7,3 εκατ. ευρώ και 62 ωφελούμενοι

Σε ό,τι αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα:

1. Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου: Προϋπολογισμός 49.000.000 ευρώ. Αφορά την Κατασκευή φράγματος, ύψους 75 μ., επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς και δημιουργία τεχνητής λίμνης 823 στρεμμάτων. Η άρδευση θα αφορά 75.000 στρέμματα και θα δώσει τη δυνατότητα για αναδιάρθρωση των ξερικών καλλιεργειών με νέες δυναμικές με έμφαση στα φασόλια, ενώ το αρδευτικό του δίκτυο που είναι υπό μελέτη θα αλλάξει τον παραγωγικό χάρτη ιδιαίτερα μετά την κρίση στη γουνοποιία και τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς θα ανοίξει νέες δυνατότητες για την αγροτική παραγωγή σε όλη την Καστοριά.

2. Αρδευτικό δίκτυο Γέρμας: προϋπολογισμός 5 εκατ. ευρώ. Το έργο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρ. και περιλαμβάνει:

Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή.

Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες και

Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου

3. Φράγμα και αρδευτικά δίκτυα Διποταμιάς στο Δήμο Νεστορίου:

Προϋπολογισμός 33.000.000 ευρώ. έργο αφορά φράγμα ύψους 30 μ. Με αργιλικό πυρήνα με ταμιευτήρα 900.000 μ3. Τα αρδευτικά δίκτυα είναι σε έκταση 3.500 στρεμμάτων.

Έργα Αγροτικής Οδοποιίας

Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου 'Αργους Ορεστικού. Προϋπολογισμός: 2,62 εκατ. ευρώ για 5 έργα, με δικαιούχο τον Δήμο 'Αργους Ορεστικού

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας κτηματικής περιοχής Καστοριάς και Καλοχωρίου-Τσαρτίστας. Προϋπολογισμός: 1 εκατ. ευρώ για 2 έργα, με δικαιούχο τον Δήμο Καστοριάς

Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Νεστορίου.

Προϋπολογισμός: 686.000 ευρώ για 2 έργα, με δικαιούχο τον Δήμο Νεστορίου.

Ιδιωτικές Επενδύσεις με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άξονες:

Πράσινος αγροτουρισμός

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών

Άξονας: Πράσινος Αγροτουρισμός

• α) Υλοποιείται 1 επενδυτικό έργο, με δημόσια δαπάνη ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

• β) Σε στάδιο αξιολόγησης 3 επενδυτικά έργα, με δημόσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Το τρέχον έτος:

Έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις συνολικού ύψους 8,4 εκατ. ευρώ σε 1.289 δικαιούχους για ζημιές που σημειώθηκαν το 2023, κυρίως σε καλλιέργειας φασολιών και μήλων.

Έχουν υποβληθεί 113 αναγγελίες ζημιάς και 1.199 δηλώσεις ζημιάς, με κυριότερα ζημιογόνα αίτια:

- τις βροχοπτώσεις Μαΐου, που έπληξαν σανοδοτικές καλλιέργειες,

- τον καύσωνα Ιουλίου, που έπληξε κυρίως καλλιέργειες φασολιών,

- τις χαλαζοπτώσεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου, που έπληξαν κυρίως κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως μήλα).

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις

- Έχει ξεκινήσει η διατύπωση των πορισμάτων εκτίμησης.

Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027

Περιοχή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (Αλιευτικές Ζώνες): Εσωτερικών Υδάτων Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός: 4.300.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

