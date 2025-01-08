Χρηματιστήριο: Εικόνα σταθεροποίησης με οριακή πτώση - Στα 166,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, καθώς απορρόφησε την προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε ο τζίρος.

Η αγορά είχε συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,51%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.506,48 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.497,85 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.192.409 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhlcor (+1,88%), της Alpha Bank (+1,44%), του ΟΛΠ (+1,33%) και του ΔΑΑ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,26%), της Μυτιληναίος (-2,06%), της Ελλάκτωρ (-1,52%) και της Αegean Airlines (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.515.389 και 9.763.972 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 26,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,30 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 51 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα +9,44% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -5,06% και Mevaco -3,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,7000 +0,51%

ALPHA BANK: 1,7270 +1,44%

AEGEAN AIRLINES: 10,4600 -1,32%

VIOHALCO: 5,8800 +0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5600 +0,22%

ΔΑΑ:8,15000 +1,14%

ΔΕΗ: 12,7400 +0,87%

COCA COLA HBC:33,3800 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2700 -1,52%

ΕΛΠΕ:7,7300 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,1650 +1,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9140 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 -0,50%

EUROBANK: 2,3460 +0,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3900 +0,41%

MOTOR OIL: 21,2600 -0,19%

JUMBO: 26,0000 -2,26%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1600 -2,06%

ΟΛΠ:30,4500 +1,33%

ΟΠΑΠ: 15,8000 -1,19%

ΟΤΕ: 14,7800 +0,68%

OPTIMA:12,7800 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1800 +0,72%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

