Χρηματιστήριο: Εικόνα σταθεροποίησης με οριακή πτώση - Στα 166,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο, καθώς απορρόφησε την προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αθηνών  στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, καθώς απορρόφησε την προσφορά που εκδηλώθηκε για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε ο τζίρος.

Η αγορά είχε συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,51%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.506,48 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.497,85 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.192.409 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhlcor (+1,88%), της Alpha Bank (+1,44%), του ΟΛΠ (+1,33%) και του ΔΑΑ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,26%), της Μυτιληναίος (-2,06%), της Ελλάκτωρ (-1,52%) και της Αegean Airlines (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.515.389 και 9.763.972 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 26,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,30 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 51 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα +9,44% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -5,06% και Mevaco -3,06%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,7000 +0,51%

ALPHA BANK: 1,7270 +1,44%

AEGEAN AIRLINES: 10,4600 -1,32%

VIOHALCO: 5,8800 +0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5600 +0,22%

ΔΑΑ:8,15000 +1,14%

ΔΕΗ: 12,7400 +0,87%

COCA COLA HBC:33,3800 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2700 -1,52%

ΕΛΠΕ:7,7300 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,1650 +1,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9140 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 -0,50%

EUROBANK: 2,3460 +0,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3900 +0,41%

MOTOR OIL: 21,2600 -0,19%

JUMBO: 26,0000 -2,26%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1600 -2,06%

ΟΛΠ:30,4500 +1,33%

ΟΠΑΠ: 15,8000 -1,19%

ΟΤΕ: 14,7800 +0,68%

OPTIMA:12,7800 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1800 +0,72%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών
