Χρηματιστήριο Aθηνών: Στις 2.208,73 μονάδες με άνοδο 0,17%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών και ελαφράς μείωσης των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.208,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+2,07%), Eurobank (+0,94%), της Κύπρου (+),76%) και της Metlen (+0,67%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ(-1,03%) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,02%) και της Τιτάν (-0,96%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 26 πτωτικά και 24 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+3,46%) και Centric (+2,95%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Έλαστρον (-2,56%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-2,46%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

