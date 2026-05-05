Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να εμφανίζονται νευρικοί καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση ⁠0,1% στις 604,68 μονάδες αφού κατέγραψε χθες τη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και ένα μήνα.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν πτωτικά, με τον βρετανικό δείκτη FTSE 100 να υποχωρεί κατά 1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

