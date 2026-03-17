Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι ανοδικά, μετά τη χθεσινή υποχώρηση, καθώς συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.133,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.114,56 μονάδες (-1,10%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,87 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,33%), της Motor Oil (+2,05%) και της Σαράντης (+1,17%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,33%), της Viohalco (-1,28%) και της Elvalhalcor (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.554.331 και 1.707.552 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 8,95 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 42 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+9,48%) και Ξυλεμπορία(π) (+7,21%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Minerva (-2,00%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-1,74%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

